Получателей пособий будут проверять на «роскошь» каждые три месяца

С 2018 года в Казахстане получателей государственной помощи будут регулярно проверять на уровень доходов специальные комиссии. Об этом говорится в постановлении министра труда и социальной защиты населения РК от 4 октября № 329, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2011 года «О государственной адресной социальной помощи» приказываю: внести изменения в приказ министра труда и социальной защиты РК от 25 апреля 2017 года № 93 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 320 «Об утверждении Правил назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи», — говорится в документе.

Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

Согласно документу, государственная адресная социальная помощь предоставляется лицу или семье со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности, установленную в областях, городе республиканского значения, столице, в соответствии с пунктом 1-2 статьи 2 Закона, в виде безусловной или обусловленной денежной помощи. Безусловная денежная помощь назначается уполномоченным органом на текущий квартал, с месяца подачи заявления, и выплачивается ежемесячно.

Подробно о том, кому положено пособие и какие документы необходимо предоставить претендентам на получение помощи от государства, читайте ЗДЕСЬ.

Получатель помощи ежеквартально должен представлять сведения о полученных доходах членов семьи и о составе семьи. В случае изменения совокупного дохода семьи или состава семьи размер помощи будет пересчитан с месяца подачи заявления на срок до конца текущего квартала.

Напомним, вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в ходе брифинга в СЦК сообщила о том, что в Казахстане проживает более миллиона человек, которые не имеют каких-либо доходов и пенсионных накоплений. Но, как оказалось, в их числе есть семьи, которые, несмотря на то, что официально могут считаться малоимущими, живут в роскоши.