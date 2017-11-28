Пользователь Фейсбука удивлена отсутствием школ и детсадов в АДЦ Шымкента. На своей страничке в соцсетях Айгуль Ок Ажибаева написала свои предложения и замечания. Женщина живет в Алматы, в Шымкент приезжает в гости. И не устает удивляться странному планированию микрорайона.

Айгуль отмечает, что каждый из нас ругает правительство по разным поводам. А благодарить за хорошие и полезные госпрограммы почему-то забывает. Видимо, пользовательница Фейсбука сама и решила в этом разобраться.

«…Приезжаю к брату, которому дали квартиру раньше срока из-за его семейного положения, и не нарадуюсь за своих племяшей. Такое прекрасное место! Рядом сквер с «поюще-танцующим» фонтаном, высаженный розами и сосной, окруженный зданиями акимата Каратауского района, областной библиотеки, казахского театра, дворца (по совместительству и управления) культуры, выставочным центром. Чуть подальше интеллектуальная школа от Nazarbayev university, новые поликлиника, роддом и Metro. Каждые выходные на площади перед акиматом устраиваются ярмарки. Ну вообще шикарно!» — пишет Айгуль.

И продолжает: «НО!!! Нет ни школы, ни государственных детских садов и яслей. Все «ништяки» в центре! А ведь прирост рождаемости населения должен быть ПЕРВЫМ знаком для того, чтобы планировать в ПЕРВУЮ очередь строительство детских садов и школ. В большинстве своём казахи обрадовались хоть какой-то поддержке государства на рождение детей и начали плодиться и размножаться. И приоритетным в очереди на жилье именно многодетные семьи или неполные семьи…»

В своей публикации, чтобы не быть голословной, Айгуль разместила скриншоты карты микрорайона «Нурсат-2» с домами, школами, детскими садами и маршрутами автобусов. Автор предлагает читателям поста самим убедиться, что с образованием: школьным и дошкольным, здесь не густо.

«Когда вечерами выходишь во двор, столько детей видишь, что тут же хочется пойти погулять в безлюдное место))). И куда этих детей отдают в детсады и школы? 20*60*2=2 400 детей КАК МИНИМУМ! Ладно, детсады. Можно и в частные отдать. И кто «схавал тему», те быстро воспользовались ситуацией и понасоздавали детсады и ясли. Не знаю их соответствие санитарным нормам», — отмечает женщина.

Но вот школы…

«Мой племянник вынужден добираться на единственном маршруте №14 (смотрите скриншот) вот по какой петле. «Безопасность» зашкаливает! Второй племянник сидит дома, т.к. нет госсадов. А у отца, работающего и подрабатывающего где только возможно, не хватает денег на частный детсад, т.к. хоть эта квартира досталась «бесплатно», но за неё он должен отдать примерно 5 миллионов тенге равными долями или единым платежом ПЛЮС стоимость аренды 100 тг/м²», — пишет Айгуль.

«Посмотрите на скриншот. Рядом — пустыри! Почему не заложено наравне с началом строительства многоэтажек и строительство школ, детсадов?! А те школы (старые) тоже не выдерживают такой наплыв учеников не только со своих районов, но тем более с новых! Племянник учится в то ли в «И», то ли в «Р» классе. Жесть! Бедные учителя!!! Какая невероятная нагрузка!

Кстати, говорят, что рядом строится мечеть. В смысле?! Да хоть церковь, хоть синагога! Но если школы нет, а вместо этого строят религиозно-культовый объект, то будет поколение условно одухотворенных (это в лучшем случае) или религиозно настроенных, но малограмотных детей, у которых не было возможности ходить в садик, школу, кружки, спортивные и творческие секции, потому что их нет!» — возмущена Айгуль.

Женщина обратилась к городскому акиму и руководству акимата Каратауского района Шымкента: «Примите этот вопрос к сведению!»