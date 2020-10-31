В городе полным ходом идет строительство многоэтажного жилья.

Строительство 8 арендных домов в административно-деловом центре ведется по плану. Дома №44, 45, 46, 47, 48 планируется завершить в декабре, а строительство домов №41, 42, 43 переходят на 2021 год, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Подрядчиками строительства являются ТОО «Корпорация Атамекен», ТОО «Корпорация Ак-Ордасы» и ТОО «Югстройсервис-Н».

Кроме того, по улице Аргынбекова ведется строительство 4-х жилых домов. Строительство домов №2, 3 осуществляет ТОО «Югстройсервис — Н». ТОО «Орион — ЛТД» отвечает за дома №1, 4. По словам представителей подрядной компании, строительство жилья будет завершено в 2021 году.