Туркестан встречает зиму зеленью и цветами

В последние дни осени в регионе распускаются однолетние и многолетние цветы, сообщает OTYRAR.

Областной центр — Туркестан из года в год становится краше. Работы по уходу за деревьями и цветами в общественных местах, скверах и парках ведется неустанно.

Пышные цветы на территории административного-делового центра Туркестана придают особый колорит. По словам коммунальщиков, разноцветные хризантемы будут цвести до первых заморозков.

Этим растениям требуется осенняя обрезка, чтобы весной они вновь радовали своим цветением жителей и гостей духовной столицы. Специалисты «Жасыл Туркестан» убирают увядшие листья и срезают стебли цветов, не трогая корневую систему.

Гульнар Омарбекова, работник учреждения «Жасыл Туркестан»:

«Мне нравится моя работа — на свежем воздухе и с цветами! К нам часто подходят горожане и гости Туркестана, благодарят за красоту. Приятно. Мы ухаживаем за зелеными насаждениями, посаженными возле мавзолея».

Живым украшением города занимается жительница села Кызыл жол. Для Рысалат Алдановой цветочное оформление- не только работа, но и удовольствие.

Рысалат Алданова, работник учреждения «Жасыл Туркестан»:

«У нас все хорошо, работаем, зарплату получаем вовремя. На участки нас развозят. Разве сравнить, каким был Туркестан пять лет назад и сейчас! Город не узнать, идет масштабное строительство, благоустройство, мы тоже вносим свой вклад».

Гости административно-делового центра Туркестана находят время полюбоваться цветами, разглядывая цветущие аллеи. Хризантемы, герань и шалфей цветут до сих пор. Цветы радуют глаз и источают волшебный аромат.

Айнур Жаримбетова, жительница Толебийского района:

«Такая красота! Здесь цветут хризантемы. Хочу поблагодарить сотрудников коммунальной сферы за это чудо, за их большой труд!»

Рассаду однолетних и многолетних цветов выращивают в теплицах Туркестана. Делятся опытом по уходу за растениями специалисты из Алматы.