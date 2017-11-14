Поставлена точка в деле об убийстве у клуба Пандора в Шымкенте

В областном суде рассмотрены апелляционные ходатайства в отношении осужденных по делу об убийстве у клуба Пандора в Шымкенте. Родственники пострадавших требовали более сурового приговора, родители осужденных ходатайствовали о смягчении наказания.

После почти месячного рассмотрения в суде второй инстанции, областная коллегия вынесла свой вердикт.

Зиядин Пирнияз, председатель уголовной коллегии: «Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, ходатайство от осужденных и потерпевших — без удовлетворения».

Родители некоторых осужденных, выслушав приговор, не смогли устоять на ногах. Из зала суда их выносили буквально на руках. А на выходе между сторонами едва не разгорелся конфликт. В дело пришлось вмешиваться судебным приставам и охране.

Родственники застреленного парня категорически не согласны с решением суда.

Сабит Егембердиев, дядя убитого: «Когда оглашался приговор, во вступительной части говорилось, что они все вместе, четверо начали драку, вместе избивали. В конце остается только один, который застрелил. А по фотографиям видно, что нашего парня избивали до неузнаваемости. Это может быть, когда толпой бьют человека. Экспертизой установлено, что имеется множество синяков от жестких предметов. И отек мозга, после которого человек может быть парализован».

В ночь на 17 октября 2016 года у клуба «Пандора», две компании посетителей поссорились между собой. В результате выстрелом из пистолета был убит 23-летний Бекжан Егембердиев.

Главным виновным, совершившим роковой выстрел, признан Асыл Нурдилдаев, приговоренный к 17 годам лишения свободы. Еще трое его приятелей признаны виновными в хулиганстве и получили по 6 лет колонии. Обе стороны заявили апелляционные протесты, которые остались не удовлетворенными. Теперь они готовятся подать и кассацию.