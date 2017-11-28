Родственники убитой в ЮКО женщины пытались похоронить ее, утверждая, что она просто угорела во время пожара в поселке Береке. С большим трудом полицейским удалось убедить близких выдать тело для экспертизы.

Сотрудники Сарыагашского РУВД раскрыли убийство, совершённое в середине сентября этого года. Тогда в ходе пожара в одном из частных домов посёлка Береке было обнаружено тело 30-летней женщины. Всё указывало на то, что хозяйка дома стала жертвой огненной стихии. Но, как выяснили в ходе следствия полицейские, смерть женщины была не случайной.

Сообщение о возгорании в одном из домов по улице Рахимова села Береке на пульт пожарных Сарыагашского управления по ЧС поступило днём в 13:20. На тушение огня уже через несколько минут из ближайшей части выехали две пожарные машины и семеро сотрудников противопожарной службы.

Нурдаулет Молданиязов, главный специалист ДЧС ЮКО: «Как выяснили прибывшие на место пожара специалисты, в доме общей площадью 30 квадратных метров горели домашние вещи. На тушении огня были задействованы 7 сотрудников противопожарной службы которые в 14:10 пламя локализовали, а ещё через 33 минуты полностью ликвидировали. В ходе обследования на месте происшествия был обнаружен труп хозяйки дома, 1987 года рождения, без внешних признаков ожогов на теле. На место происшествия сразу же были вызваны сотрудники местного РОВД…»

Ещё до прибытия полицейских, на место пожара приехали родственники погибшей, которые забрали тело женщины. Прибывшим позже сотрудникам полиции они заявили, что отказываются от судмедэкспертизы и намерены похоронить её без заключения экспертов. Но полицейским всё же удалось их переубедить.

Аскар Камбаров, старший уполномоченный Сарыагашского РОВД: «С родственниками погибшей женщины мы провели разъяснительную беседу, объяснив важность проведения экспертизы, и они дали своё согласие. В ходе осмотра на теле погибшей были обнаружены резанные ранения в области грудной клетки и живота, что по заключению судебно-медицинской экспертизы и стало причиной смерти. А поджог преступником был совершён с целью замести следы преступления…»

По подозрению в убийстве вскоре был задержан местный житель — знакомый погибшей женщины, который признался в совершении преступления. В отношении него полицейские возбудили уголовное дело по Статье 99 «Убийство» Уголовного кодекса РК.

Сейчас подозреваемый заключён в следственный изолятор. Материалы следствия готовятся для передачи в суд.

Данияр Худайбергенов