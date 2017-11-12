С 1 января газ в Казахстане подорожает. Минэнерго готовит приказ об увеличении предельной оптовой цены на голубое топливо почти на 10 %, сообщает Zakon.kz.

Накануне на публичное обсуждение выложили проект приказа министра энергетики «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке». Согласно документу, с 1 января по 31 марта 2018 года предельную цену предлагается установить в размере 38 701.67 тенге за тонну без учёта налога на добавленную стоимость.

Сегодня голубое топливо в стране реализуется по 34 319 тенге за тонну без учёта НДС. И данная оптовая цена держится уже около полугода. Нетрудно предположить, что с её изменением ценники на АГЗС также поползут вверх, а установка ГБО в машину оттянет срок окупаемости.