Сайт по переводу текстов с кириллицы на латиницу создал казахстанский программист

Сайт – переводчик с кириллицы на латиницу всего за одну ночь разработал казахстанский программист Айбар Махат. Он утверждает, что создал сайт ради облегчения внедрения в массы латиницы, сообщает bnews.kz.

«Когда Президент издал указ о переходе на латиницу, 26 октября он подписал, 27 на сайте Акорды появился указ, а сервисов по переводу текстов с кириллицы на латиницу нет, и я за ночь поднял сайт. Людям будет тяжело переходить, решил создать такой сервис, чтобы людям было проще. Я изначально делал, чтобы люди могли свое имя перевести, а потом, меня попросили, чтобы можно было большие тексты переводить. Текст может быть любого объема, программа переводит абсолютно точно в соответствии с правилами изданного Президентом указа», — рассказал программист.

Разработчик сайта заверил, что переход с кириллицы на латиницу пойдет только на пользу научному сообществу страны и позволит внедрить казахский язык в мировое лингвистическое семейство за счет доступности казахстанским программистам аутентичного – общедоступного языка кодировки.

«Сейчас, все намного проще будет, на латинице мы можем пользоваться универсальной кодировкой. Именно в интернете работать станет проще, программирование идет на английском языке и возможно это даст толчок молодому поколению развиваться в программировании. Язык программирования легче воспринимает латиницу, так как каждая страница имеет определенную кодировку. От того, что мы переходим на латиницу, мы будем пользоваться общедоступной – универсальной кодировкой, которыми англоязычные сайты пользуются. Когда делаются сайты с казахским языком, которые сейчас на латинице, приходится определенную кодировку подключать, потому что некоторые браузеры не распознают и поддерживают кириллицу», — подытожил Махат.