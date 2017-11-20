Сеть магазинов ИЗУМИ в Шымкенте кардинально изменит концепцию

Сеть магазинов «Изуми» встречает гостей. Генеральный директор известного итальянского бренда Enrico Marinelli приехал в Шымкент, чтобы представить жителям города новую концепцию фирменного магазина и, конечно же, познакомить шымкентцев с зимней коллекцией мужской одежды.

Магазин Enrico Marinelli в ТЦ «Изуми» изменится до неузнаваемости. Внедрить новую концепцию стиля и удобства в Шымкент приехал генеральный менеджер модного итальянского бренда Махмуд Маринелли.

Магазин изменится не только внешне. Изменят и подход к покупателям — здесь расскажут как подобрать нужные вещи и аксессуары так, чтобы выглядеть не просто модно, а стильно.

Махмуд Маринелли, генеральный директор: «Мы предлагаем людям стиль. Моду можно купить, но стиль купить нельзя и наша цель, чтобы людям предлагать стиль. Сейчас наша задача в Шымкенте — создать новый концепт. Клиент должен чувствовать себя как дома, как будто он сидит в своем гардеробе, ему комфортно, удобно, как в своей квартире…»

Бренд Enrico Marinelli и сегодня узнаваем — его знают и любят в Европе, Азии, на ближнем Востоке. На сегодняшний день бренд насчитывает больше 160 магазинов по всему миру.

Уже 15 лет магазин модной одежды одевает и мужчин Шымкента. Высокий класс костюмов, тщательный подбор качественных тканей и ручная отделка — вот почему клиенты выбирают бренд Enrico Marinelli.

Камила Ахмедова, директор ТД «ИЗУМИ»: «С Enrico Marinelli мы работаем на протяжении уже 15-ти лет, мы были первыми, кто в Казахстане ввез этот бренд на рынок, мы очень рады с ними сотрудничать. Это итальянский бренд, он славится своим качеством, доступной ценой».

Усовершенствованный концепт магазина жители Шымкента смогут увидеть уже весной. А пока у модников города есть возможность приобрести новую коллекцию мужской одежды сезона «Осень-Зима».

Богатый ассортимент во всем разнообразии фасонов и расцветок покупатели могут найти в ТЦ «Изуми» в микрорайоне Нурсат и в Салоне мужской одежды и обуви «МИСТЕР» по ул. Аскарова, 39.