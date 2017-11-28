В Казахстане планируют создать курсы для будущих женихов и невест

Организовать для женихов и невест обязательные курсы по семейному воспитанию с выдачей сертификата об окончании предлагают в Казахстане, передает Караван.

В Казахстане распадается почти каждый третий брак. В 2015 году на 149 тысяч браков приходилось 53 тысячи разводов.

«Нужно организовать обязательные курсы для лиц, вступающих в брак, по семейному воспитанию с выдачей сертификата об окончании», – предложила главный научный сотрудник центра исследования проблем в сфере защиты общественных интересов межведомственного НИИ Академии правоохранительных органов Акку Шаймерденова.

А уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева считает необходимым создать в республике отдельный орган, который бы занимался вопросами семьи и детей.

«На центральном уровне нет госоргана, который бы занимался проблематикой семьи. Есть Национальная комиссия (по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. – Прим. авт.), которая носит рекомендательный характер, есть комитет по защите прав ребенка в министерстве образования, сфокусированный на сиротах и детях, оставшихся без попечения, и есть управление по молодежной политике в министерстве по делам религий и гражданского общества, но госоргана, который бы разрабатывал госполитику в области семьи, детей и молодежи и контролировал ее исполнение, нет. Пусть это будет не министерство, а сильный комитет», – выразила мнение Загипа Балиева.