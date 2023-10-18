Шымкентских молодожен обяжут смотреть видеоролик про «счастливую казахстанскую семью»

Тематический видеоролик будет размещен в системе Электронного правительства, заявила министр Аида Балаева.

Цель видеоролика: повышение осведомленности пар, вступающих в брак, по вопросам сохранения положительных семейных традиций и духовно-нравственных ценностей, говорит министр культуры и информации Казахстана.

Данная процедура проводится в рамках пилотного проекта по консультации молодых пар, которые решили связать себя узами брака. Эта практика проводится в Шымкенте и в Астане.

«Базовым уровнем профилактики является осознанное создание семьи. Совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) запущен пилотный проект в городах Астана и Шымкент по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака, по вопросам планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и другим важным вопросам», — сказала Аида Балаева на заседании Правительства.

Если проект окажется успешным и покажет хорошие результаты, его введут по всему Казахстану.