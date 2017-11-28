В Шымкенте в концертном холле ATLAS выступил Monatik. Известную команду Дмитрия Монатика в Шымкенте знают и принимают на ура. На этот концерт Дмитрия в Шымкент приехали узбекистанские поклонники исполнителя.

Дмитрий Монатик из Киева, парень известен не только своими хитами, но и как поэт, танцор и актер. Харизматичного парня любят приглашать на рейтинговые проекты. Одновременно Монатик развивает и свой музыкальный талант. Ему удалось собрать собственный коллектив, которому он дал название «Monatique». Сегодня Дима пишет песни не только для себя, но и для многих российских артистов, среди которых Дима Билан и Вера Брежнева.

Как только Монатик начал исполнять свои старые хиты, зал взорвался аплодисментами. А после концерта Дима говорил о свободе выбора.

«Почему в жизни столько преград? Мы ведь свободные люди, почему мы должны себя в чем-то ограничивать? Я так рад, что могу свободно приехать из Киева в Шымкент, и никто мне ничего не скажет, никто не остановит. Скажу так, пусть будет мир на всей земле, пусть мы будем все в здравии!» — сказал Монатик.

На то, каким должен быть человек в современном мире, у артиста свое мнение.

«Я считаю: мы все с вами можем творить все, и, главное, нужно творить добро, нам же во благо, во благо людям. Сейчас такое время, нужны быть универсальным, нужно быть бдительным и шустрым. В Шымкенте я заметил очень много таких добрых людей. Спасибо «Atlas» за такой прием. Мен сени жаксы корем Шымкала!» — сказал Дмитрий Монатик.

Шуддин Саидов