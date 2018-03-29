Скруджи — псевдоним Эдуарда Выграновского. Популярный артист лейбла Black Star Скруджи выступил в Шымкенте в концерт-холле ATLAS. Перед началом концерта толпа приветствует своего кумира, желающих его послушать не мало.

Рэпер общаться с журналистами отказывается, многие считают его закрытым человеком. Но, о нем самом и его жизни можно узнать из его произведений. На самом деле, его творчество – это мрачный андерграунд, музыка улиц и подворотен.

Простой парень из Украины не спасовал перед трудностями и пробил себе дорогу в шоубиз.

Известен артист и своими татуировками, которые украшают большую часть тела, и каждая символизирует его отношение к жизни.

В 17 лет Эдуард набил на руке тату в виде глаза. Вскоре у Скруджи появилась тату-надпись «HARDCORE», кости (по словам музыканта, в данном случае «пьяный мастер показывал свое мастерство») и черепа на коленях, надпись «LuckyHand» на руке, которую артист ломал несколько раз, надпись «For Life», надпись «Edy» (сокращение от имени артиста) на одной стороне лица и «Not Guilty» («не виновен») и доллар – на другой.

И это далеко не весь список. Грудь, живот, шея и руки артиста практически полностью зататуированы.

В июне 2016 года Скруджи выпустил новый клип на композицию «Оттуда, где я». Ну, а дальше вышел сингл, который стал популярен среди поклонников блэк стар, песню «Секрет» репер исполнил с певицей Кристиной Си. К слову, ходят слухи что у них был роман. Однако, Скруджи утверждает, что его девушка Яна.

Конец 2017 года стал весьма насыщенным для Скруджи: выпуск сингла «Проблемы», участие в юмористической программе «Импровизация» на ТНТ, гастроли по России и Европе.

В концерт-холле ATLAS Скруджи исполнил уже популярные и совсем новые песни.

Шуддин Саидов