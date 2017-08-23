Молодежь в Шымкенте проводила лето «белой» вечеринкой

На самом деле, до конца лета еще есть совсем немного времени, но молодежь города уже начала его провожать. По этому случаю в ресторане «ATLAS» была устроена тематическая вечеринка.

Все гости строго в белом — это главное правило этого вечера White party белой вечеринки. Белый цвет был выбран как символ уходящего лета. Его провожали парадом диджеев. На сцене за пультом зажигали только самые лучшие диджеи города.

Собрать лучших диджеев города было нелегкой задачей. Но именно на их плечи ложится ответственность за проведение вечеринки и усилия организаторов не прошли даром. Еще волновало организаторов и то, как отреагируют гости на дресскодовое правило прийти гостям в белой одежде. Но все переживания были напрасны, пришедшие положительно отнеслись к объявлению.

«Мы долго думали, какой вечеринкой завершить летний сезон и почему-то, когда мы об этом подумали, сразу же пришла на ум идея провести White party. Сегодня все будут в белом, наш персонал сегодня в белом. Мы сегодня будем нести в массы светлое, яркое, позитивное настроение», — говорит организатор, Инесса Вей.

Настроение дарит музыка, а ее миксует и создает на любой вечеринке диджей. Диджеев не готовят и не выпускают никакие ВУЗы, но они дегустаторы и первооткрыватели нового звука. Для самих диджеев их работа — это стиль жизни, создать который стоит массы усилий и постоянного труда. А еще сложность и в признании созданной диджеями музыки.

«Во-первых, это драйв. Это неописуемые ощущения, потому что работа с публикой — это огромное удовольствие для меня. Любовь к музыке тоже, я не могу без этого. Даже если у меня выходные, я пытаюсь сидеть в студии, писать какие-то миксы, промо и все это скидывать в сеть… У нас в клубах такая проблема — играет одна попса, хит за хитом. Но, по идее, не должно быть такого. Я за то, чтобы играла качественная музыка, электронная, потому что это все-таки клуб», — делится диджей Максимус.

Диджеи профессионально, ритмично и уместно соединяют несколько музыкальных композиций в одну. Но порой они и пишут музыку сами. В Шымкенте диджеи только набирают обороты, а стало быть, от них зависит дальнейшее развитие музыкальных направлений у молодежи.

«Самое главное писать музыку, подавать народу это так, чтобы народ воспринимал это с удовольствием, воспринимали нашу музыку, танцевали, веселились. Но в первую очередь, писать свою музыку. Вот если мы начнем писать, а у нас многие в Шымкенте начали писать уже свою музыку, думаю, будет шажок на ступень выше», — говорит диджей Фредди.

Сегодня молодежь называет диджеев композиторами современности. Оправдают ли такое неофициальное звание эти своеобразные творцы музыки — покажет время, но пока для развития диджей-индустрии есть все возможности.

Зарина Шарипова