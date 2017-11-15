В Шымкенте прошел модный фестиваль Shymkent Pop up Store

В одном из торговых центров города прошел модный фестиваль «Shymkent Pop up Store». Уникальные вещи от ведущих дизайнеров одежды и аксессуаров со всего Казахстана и стран СНГ, смогли оценить шымкентские модницы.

Дизайнерские платья, верхняя одежда, уникальные украшения и элементы декора — фэшн-фестиваль Shymkent Pop up Store собрал 30 дизайнеров из Алматы, Астаны, Павлодара, Шымкента, Прибалтики и Узбекистана. Познакомиться поближе с казахстанской индустрией моды на фестиваль приехала дизайнер Людмила Юрченко. Из солнечного Ташкента девушка привезла коллекцию Silkroad: платья, обувь и сумки. Все вещи коллекции «Шелковый путь» сшиты из узбекского адраса — натуральной ткани ручного плетения.

«Вдохновляет наш национальный материал, потому что с ним можно любую работу выполнить в каких-то красках. У нас, национальный стиль — это очень популярный тренд в одежде и у вас он популярный. То, что люди любят это носить — тоже вдохновляет на хорошую работу», — говорит Людмила Юрченко, дизайнер из Ташкента.

Поразили наряды в национальном стиле и покупательниц. Украшенные традиционным орнаментом, обычные, на первый взгляд, вещи, становятся оригинальными и неповторимыми. Дизайнерам удалось адаптировать «этнический» стиль для современной одежды.

«Я, когда услышала о выставке, сразу решила ее посетить. Здесь очень много дизайнерских нарядов можно приобрести со скидкой. Я сразу влюбилась в наряды с национальным колоритом — они такие стильные», — делится впечатлениями от выставки Исмина Алади.

Национальные мотивы сегодня на пике популярности. Не отстают от трендов и шымкентские дизайнеры. Эксклюзивные украшения — серьги, кольца, подвески. Национальный колорит в современной интерпретации изготавливает Акбота Айтбай.

«Шолпы — национальное казахское украшение, которое вставляли в косы, я его использую как украшение на шею — очень оно интересно обыгрывает любое платье. Украшение бес блезик — мы его интерпретировали, если раньше было три кольца, то сегодня я представляю одно кольцо», — рассказывает о своих украшениях дизайнер, Акбота Айтбай.

Shymkent Pop up Store — не просто выставка-продажа дизайнерских нарядов и украшений, но и возможность познакомиться с творчеством своих коллег.

«Основная цель проекта — это знакомство с людьми нашего города, чтобы население могло ознакомиться с дизайнерами, о которых они не знают и чтобы дизайнеры заявили о себе. Также, благодаря нашему проекту, дизайнеры могут сотрудничать, помогать как-то друг другу», — рассказывает Багдат Кожахметов, координатор проекта.

Плодами совместного сотрудничества дизайнеров можно будет насладиться на следующей выставке. Она непременно будет, уверяют организаторы. Информацию о фэшн-фестивале разместят в социальных сетях.

Анастасия Новикова