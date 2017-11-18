В Шымкенте задержан фигурант международного розыска. 54-летнего мужчину подозревают в даче взятки инспектору ДПС, пишет российский портал «СоцИнформБюро».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, летом 2015 года на дороге в Котельниковском районе подозреваемого оставили дорожные полицейские за нарушение ПДД. Чтобы решить вопрос на месте, мужчина предложил правоохранителям взятку.

После этого его задержали. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело. Однако взяткодатель скрылся от следствия за пределами страны и был объявлен в международный розыск.

16 ноября его нашли в городе Шымкент в Казахстане. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.