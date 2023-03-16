Как в Шымкенте стараются сдержать рост цен на продукты

Цены на социально-значимые товары в Шымкенте — стабильные. Такое заявление сделали в управлении сельского хозяйства.

По итогам мониторинга удаётся сдерживать цены на 19 наименований продуктов первой необходимости. Ниже рыночной цены их можно купить в крупных супермаркетах. Цена за десяток яиц не должна превышать 370 тенге.

Жандос Каниев, руководитель отдела пищевой безопасности управления сельского хозяйства и ветеринарии г.Шымкента:

«В целях стабилизации цен на социально значимые товары в рамках стабилизационного фонда мы заключили договор с субъектами предпринимательства, местными производителями и торговыми сетями в Шымкенте. В рамках соглашения цены устанавливаются на каждый квартал, а общесоциальные продовольственные товары реализуются по фиксированной цене. Таким образом, мы сдерживаем цены на социально значимые товары».

Среди социально значимых товаров: хлеб, мука, сахар, макаронные изделия, овощи и молочные продукты. Их утверждают, можно купить на 10-15 процентов ниже рыночной стоимости. Дешевле, чем на базаре, можно приобрести и мясо. В специализированных магазинах Шымкента говядина продается по 2 тысячи 300 тенге. Владелец социальной лавки говорит, в день продается почти 100 килограммов.

Дамирбек Абиш, владелец социального магазина:

«У нас дешевле, чем на рынке. Например, наше мясо продается на рынке по 2500-2600 тенге. А цена указанная акиматом 2 300. Мясо забиваем на ферме и оттуда привозим».

Цены на социально значимые продукты мониторинговые группы отслеживают в крупных торговых точках. Жалобы на некачественный товар или завышенную цену принимают по номеру «горячей линии» 24-75-41.