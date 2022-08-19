Где приобрести продукты по оптимальным ценам

В Шымкенте планируют увеличить количество социальных магазинов, в акимате уверяют — цены на продукцию повседневного потребления стабильны.

Сегодня большинство горожан предпочитают ходить в магазины, где продают социальные товары, а не на рынок за продуктами. Основная причина в том, что цены в магазинах на 15-20% ниже.

В акимате уверены, вопрос с ценами уже практически решен. К примеру, на сахар цена уже стабилизируется, но вот в магазинах у дома цены могут варьироваться по-разному.

В Шымкенте на продукты питания дефицита нет. Специалисты отметили, что с начала года зарегистрировано 3 случая необоснованного завышения цен на продукты питания. Всех, кто спекулировал продуктами, привлекли к административной ответственности.

«У нас заключены договора с крупными торговыми сетями, именно они выдают товар по социальным ценам», — говорит Қайрат Базарбеков, заместитель руководителя управления СХ г. Шымкента

В Шымкенте сегодня работает 17 социальных магазинов, и если кто-то столкнулся с фактами завышения цен, могут сообщить по номеру 109. Служба работает круглосуточно.