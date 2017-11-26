В ЮКО растет число преступлений против диких животных

Ландшафт нашего региона — это не только сочетание мало обжитых степей и пустынь. Не менее богат и разнообразен и животный мир края. Немало обитающих здесь зверей, птиц, пресмыкающихся сегодня занесено в Красную книгу.

Есть проблема — это наше бесчеловечное отношение к животным. Это не голословное утверждение, оно имеет под собой основание. Число преступлений, совершенных браконьерами у нас растет… Многие зоозащитники расценивают это не иначе, как война.

Сотрудники комитета по охране природы и охотнадзору провели масштабную акцию под названием «Береги природу, как дом родной». Работники ведомства побывали в нескольких районах Южного Казахстана, где встретились с учениками школ и колледжей, рассказали о краснокнижных животных, о браконьерстве и наказании, предусмотренном за незаконную охоту.

«Животные, занесенные сегодня в Красную книгу, живут здесь столетиями. Наш долг — беречь их. Наши встречи сегодня не для галочки, а для того, чтобы дети наши помнили, что нужно беречь природу, а не губить и продавать ее», — говорит Бахтияр Ташенов, научный сотрудник РГКП «ПО Охотзоопром».

Только в этом году браконьеры в Казахстане застрелили более пятидесяти сайгаков, занесенных в Красную книгу. Охотятся они исключительно за рогами животных, которые используются в нетрадиционной медицине, сами туши животных охотники просто выбрасывают. Сотрудники южного филиала «Охотзоопрома» рассказывают школьникам о том, что жизнь каждого животного должна представлять ценность для всех.

Убив животное незаконно, каждый из нас, наверное, должен задуматься о будущем, ведь именно животные помогают человечеству во многом. Сегодня за браконьерство грозит крупный штраф и даже заключение в места не столь отдаленные.

Сотрудники «Охотзоопрома» призывают общество быть добрее, и прежде чем застрелить то или иное животное, подумать о последствиях! Давайте беречь природу вместе!

Шуддин Саидов