Казнет шокирован жестоким видео убийства собаки в Шымкенте

В Сети появились кадры жестокой расправы над собакой, зоозащитники требуют наказать виновного.

«Мы вынуждены опубликовать это видео для того, чтобы люди знали о вопиющей ситуации, происходящей в 21 веке в нашем городе и требующей внимания каждого гражданина, неравнодушного к судьбе не только бездомных, но и своих собственных собак», — говорится в тексте к видеоролику, опубликованном в социальной сети Instagram.

Публикация от 🐾Помощь Бездомным Животным🐾 (@pomogi_zhivotnym) Дек 17 2017 в 3:03 PST

По словам зоозащитников в праздничные дни к ним обратилась женщина, которую позже увезли на скорой помощи из-за серьезного нервного срыва. Женщина рассказала, что в соседнем дворе мужчина при свете дня разделывает собаку. К своему несчастью, она в убитом животном она опознала своего любимца, потерявшегося неделю назад.

Зоозащитники говорят, что к ним неоднократно обращались люди с сообщениями, что в частных секторах разделывают бездомных собак и продают их мясо, но шокирующее подтверждение они получили только сейчас.

«Женщина сняла все на видео, чтобы у защитников животных были доказательства жестокого обращения с животными. И сейчас этого мужчину нашли и его ждет наказание», — рассказала в телефонном разговоре с корреспондентом Sputnik Казахстан руководитель общественного объединения по защите животных «Инукобо» Лилия Сарсенова.

На жутких кадрах видно, как мужчина разделывает мертвую собаку.

«Как это страшно жить, зная, что в случае утери, твою собаку не просто отловят, а убьют, пустят на мясо! Мы призываем органы обратить внимание на эту серьезную ситуацию и выяснить по какому праву люди организовывают эти дома-убийств, зарабатывая на животной и человеческой боли и никто не оказывает препятствие к их деятельности!», — говорится в опубликованном сообщении.

Комментарии к материалу полны возмущения, люди готовы не просто подавать в суд на «героя» ролика, а считают, что с ним нужно поступить так же, как он поступил с несчастным животным.