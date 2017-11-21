В ЮКО с нача года введено в эксплуатацию 526 тыс. квадратных метров жилья

В Южно-Казахстанской области общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию за первые 10 месяцев 2017 года, составила 526 тысяч квадратных метров или 5246 квартир. Это на 20,9 % больше по сравнению с предыдущим годом.

В этом году в городе Шымкенте планируется ввести в эксплуатацию более 5 тыс. квартир общей площадью 302 тыс. квадратных метров. Об этом сегодня на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель отдела строительства города Шымкента Абильсейт Рабаев.

Кроме того, до конца года в рамках жилищной программы «Нурлы жер» из запланированных 231 объекта, планируется ввести в эксплуатацию 115. С начала текущего года до 1 ноября был сдан в эксплуатацию 61 объект. Оставшиеся 54 объекта будут сданы до конца года. В этом году в Шымкенте ведется строительство 201 жилого дома.

«Стоит отметить, что в Шымкенте в настоящее время ведется строительство 46 жилых домов, общая стоимость которых составляет 22,5 млрд. тенге. В том числе в административно-деловом центре — 32 жилых дома, 16 арендных жилых домов и 16 кредитных. Более того, в микрорайоне «Шымкент сити» ведется строительство 14 жилых домов», — сказал А. Рабаев.

Вместе с тем, по словам заместителя директора областного филиала АО «Жилстройсбербанк» Акылбека Коспанова, в этом году по системе данного банка в регионе будет введено 982 квартиры. В 2018 году в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жер» в городе Шымкент планируется построить около 2 500 квартир.

«Стоимость жилья составит для вкладчиков нашего банка 140 000 тенге за 1 кв. м жилья 3-го класса комфортности. В целом по области насчитывается около 57 тысяч вкладчиков. Накопленная сумма составляет около 27 млрд. тенге. Что касается процедуры получения жилья, вкладчик должен накопить 30% от общей стоимости квартиры. На оставшиеся 70% будет выдан кредит с 5-процентной ставкой вознаграждения сроком от 6 до 15 лет», — сказал А. Коспанов.

Стоит отметить, что в рамках программ «Нурлы Жер» и «Нурлы Жол», в целях увеличения доступности жилья для населения, процентные ставки упали более чем на 5%.