В ЮКО восемь памятников включены в номинацию «Памятники Великого Шелкового пути»

«В номинацию «Памятники Великого Шелкового пути» включены восемь памятников, которые расположены в Южно-Казахстанской области. В частности, в Сауране, Туркестане, Сидаке, Караспане, Жуантобе, Култобе, Отыраре и Буржаре.

Об этом сегодня в ходе инвестиционного форума «Ontustik Tourism. Invest 2017», который проходит в рамках Международного фестиваля «Путешествие по Великому Шелковому пути Казахстана» сообщил аким области Жансеит Туймебаев.

«В соответствии с Планом Нации «100 конкретных шагов» была утверждена Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года. Согласно Концепции, Южно-Казахстанская область внедрена в кластер «Возрождения Великого Шелкового пути», кластер позиционирует региона в качестве «Сердца Великого Шелкового пути». Для нашей области большая честь и ответственность присвоение данного статуса. В регионе насчитывается более 1200 историко-археологических, культурно-архитектурных памятников, а также мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи, который является популярной и исторической ценностью на территории Великого Шелкового пути, вошедший в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО», — сказал Ж. Туймебаев.

Наряду с этим, глава региона отметил, что в целях развития туризма в области реализуется ряд важных проектов. По его словам, в Шымкенте, на территории старого города расположится музей под открытым небом.

Вместе с тем, активно ведутся работы в Казыгурте и Ордабасы по превращению их в бренд с туристической инфраструктурой и сервисом мирового класса. Принимая во внимание приток отечественных и иностранных туристов, посещающих мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи ведутся работы по аудио и визуальной инсталляции, которые расскажут посетителям о истории и его окрестностях, на примере развития мировых музеев.

Планируется реконструкция дороги, которая в средние века связывала городище Отырар и мавзолей Арыстан баб. Вдоль этой дороги планируется разместить ремесленные мастерские.

Напомним, сегодня впервые в Южно-Казахстанской области, в рамках Международного фестиваля «Путешествие по Великому Шелковому пути Казахстана» начал свою работу двухдневный туристский, инвестиционный форум «Ontustik Tourism. Invest 2017».

В рамках мероприятия специалисты обменяются мнениями по актуальным вопросам развития туристской отрасли, а также обсудят формирование эффективного механизма взаимодействия по разработке и продвижению туристских продуктов по Шелковому пути. Кроме того, состоится презентация инвестиционной возможности региона.

Пресс-служба акима ЮКО