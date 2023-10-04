Исторические достопримечательности-под носом: как в Шымкенте развивают туризм

27 сентября мировое сообщество отмечало Всемирный день туризма.

Его учредила Всемирная туристская организация в 1979 году с исключительно полезными целями: как можно шире пропагандировать туризм, повышать его вклад в экономику и способствовать развитию связей между народами.

Наш Казахстан, конечно, не стоит в списке стран, для которых туризм является приоритетной статьей в развитии экономики. Ну как, допустим, Греция или Египет, для которых туризм необходим для гарантированного пополнения казны. Но и у нас есть свои туристические приманки, и у нас есть чем гордиться и что показать миру. И Шымкенту в том числе.

Туризм и действительность

В первые годы независимости стране было не до туризма – ни до внешнего, ни до внутреннего. Конечно, мы знали, что Южно-Казахстанский край полон историко-культурных красот. Но в те перестроечные времена все были заняты личным выживанием, и созерцание местных достопримечательностей ни у кого не входило в планы первостепенной важности. Да и сами исторические объекты, мягко говоря, находились в крайней степени запустения. Даже такая грандиозная мусульманская святыня, как мавзолей великого суфия Ахмеда Ясави была недоступна паломникам из-за затяжной и, казалось, вечной реставрации. Красивейшие горные ландшафты нашего края периодически манили любителей природы и активного отдыха, но о каком-либо подобии элементарного человеческого комфорта тогда не могло быть и речи.

Только в последнее десятилетие дело продуманной организации туризма сдвинулось с мертвой точки. Крепким толчком развития отрасли явилось постановление от 30 июня 2017 года, в котором была утверждена «Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан». В ней предусмотрено создание шести туристских кластеров, распределенных по всему Казахстану. Наша, тогда еще Южно-Казахстанская область, вошла в кластер под названием «Возрождение Великого Шелкового пути».

В этот список входят такие значимые объекты региона:

1. Объекты Туркестана и государственного музея-заповедника «Хазрет-Султан». Этот комплекс, кстати, входит в зону заботы ЮНЕСКО и, кроме мавзолея Ясави, включает мавзолей правнучки Тамерлана, дочери Улугбека Рабии Султан Бегим и мавзолей казахского хана Есима.

2. Археологические объекты средневекового городища Отрар и Отрарского оазиса, включенные в предварительный список ЮНЕСКО.

3. Археологический комплекс «Сауран» – один из самых древних памятников средневековой крепостной архитектуры в Казахстане.

4. Каратауский государственный природный заповедник с палеотическими участками и геоморфологией.

5. Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк.

6. Государственный природный заповедник Аксу-Жабаглы.

7. Горнолыжный курорт «Каскасу».

8. Города Сарыагаш и Шардара.

На основании этой концепции был разработан туристский бренд нашей области, обладающей перспективным потенциалом. Это и объекты древней культуры, и редкие по красоте и эндемичности природные ландшафты. Поэтому нетрудно заметить, что, кроме туризма паломнического, был взят курс на активное развитие так называемого экотуризма.

И действительно, кроме уже упомянутых и охраняемых экосистем, входящих в туристский кластер, у нас есть немало других дивных мест. Это Красная горка, озеро Кызылколь, ущелье Кырыккыз, русла рек Кошкараты и Сырдарьи и многое-многое другое. Наши природные зоны не только изумительно красивы, они еще уникальны по разнообразию флоры и фауны. Если верить статистике, то в наших краях произрастают 1 800 видов растений (50 из них занесены в Красную книгу Казахстана), обитают более 40 видов млекопитающих и около 300 видов птиц.

А чего уж говорить о привлекательности наших мест для паломников, которых назвать туристами как-то язык не поворачивается, однако понятие «паломнический туризм» уже прочно вошло в профессиональный туристский лексикон. Для поклоняющихся святым местам так много почитаемых религиозных памятников, что всех и перечислить трудно. Кроме всем известного мавзолея Х. А. Ясави, есть мавзолеи Арыстан-баб, Домалак-ана, Карашаш-ана, Ибрагим-ата и другие святилища, дорогие для каждого верующего человека.

Прекрасное – рядом!

Помимо исторических и природных объектов, указанных в республиканской концепции развития туризма, в окрестностях Шымкента есть еще немало поистине уникальных достопримечательностей, находящихся буквально у нас под носом.

Всего лишь в 100 км от города находится одно из самых загадочных мест нашего региона – пещера Ак мечеть. В древности здесь была большая подземная мечеть, ну, может, не мечеть, но молельное место уж точно. В этом глубоком укрытии собственный микроклимат и таинственная атмосфера, создаваемая неповторимой акустикой. Совсем рядышком с нашим мегаполисом расположены останки древнего городища Мартобе. Оно когда-то играло роль степного парламента: здесь прошел первый курултай, на котором старейшины казахских родов определяли места кочевья, размечали территории пастбищ, решали вопросы межродовых отношений.

К загадкам древности можно отнести и петроглифы Боралдая. В 70 км к северу от Шымкента, у излучины реки Боралдай, были обнаружены наскальные рисунки эпохи бронзы, представляющие собой исключительную историческую и художественную ценность. Эта находка когда-то стала настоящей мировой сенсацией. На камнях, покрытых темной патиной изображено множество диких и домашних животных, сцены охоты, родовые знаки (тамги), бытовые эпизоды из жизни людей. А еще неподалеку от нас есть удивительный геологический объект – священная скала Адам-ата и Жер-ана (Адам и Ева). Это настоящее чудо природы, загадочное и уникальное.

А о наших великолепных горных массивах вообще можно говорить бесконечно. Это и Машат, и Бургулюк, и Кокбулак, ущелья Сайрамсу и Каскасу с их поистине альпийскими пейзажами и чистейшим хрустальным воздухом. Помнится, известный архитектор Бахытжан Аширбаев – вечная ему память! – очень сокрушался, что эти бесподобные по красоте горные объекты так и не вошли в поле международного туризма. Он и его единомышленники даже разработали горный кластер Южного Казахстана, подкрепленный продуманными и реальными расчетами.

Он мечтал в наших горах создать крупные зоны отдыха с современнейшей инфраструктурой: до 30 тыс. штук и общей вместимостью до 9 млн. мест на территории 3 млн. гектаров. Он верил, что тогда к нам и потянутся туристы из Китая (80 млн.), Индии (70 млн.), Пакистана, Ирана, России. Там можно будет разместить лечебные санатории, пансионаты семейного отдыха, горнолыжные комплексы в Каскасу и Угаме, детский лагерь республиканского значения, а также гастрономические, корпоративные и винные курорты… Планов было много, но осуществиться им не дано.

Пешком по старому Шымкенту

Этот список можно продолжать бесконечно, а вывод один: для развития внутреннего туризма у нас есть все предпосылки и возможности. Беда в том, что мы, как говорится, тяжелы на подъем. Правда и то, что за повседневной бытовой рутиной у нас и времени нет для неспешной услады души. Но недавно я убедилась на собственном опыте, что стать туристом – хоть не надолго! – можно без особых подготовительных сборов и затрат. В Шымкенте немало интересных мест, находящихся в шаговой доступности. Нужна только воля иногда встать с дивана и проявить интерес к близкому нам окружающему миру.

Примерно за неделю до Всемирного дня туризма я получила по телефону рассылку, где приглашали на увлекательную квест-экскурсию по городу. Автором идеи выступила библиотека имени А. Пушкина совместно с фирмой Visit Shimkent. Устроители экскурсии уведомляли, что «наши квест-мастера проведут вас по историческим местам Шымкента, рассказывая увлекательные истории и загадки о нашем городе. Готовьтесь к познавательным заданиям и соревнованиям!»

Ну, подумала я, наши библиотечные энтузиасты вечно что-нибудь придумают… надо будет сходить и посмотреть. И сходила. Да так сходила, что до сих пор нахожусь под впечатлением. Дежурно-плановое, казалось бы, мероприятие по случаю праздника обернулось пешим походом от самой библиотеки до древней цитадели на историческом холме Старого города, куда надо еще добраться по несчитанным ступенькам вверх. Попутно мы останавливались практически у каждого здания по улице Казыбек би, ибо многие из них – это частичка истории города более чем вековой давности, и с каждым связана своя памятная история. Да и сама улица тоже одна из самых старых в городе: в свое время называлась улицей Николаевской (в честь русского царя), потом стала Никольской (когда ее увенчали Никольским собором), а затем Советской после утверждения Советской власти.

Организаторы этой познавательно-увлекательной акции приложили немало изобретательности и фантазии, чтобы наша группа – не очень молодая и здоровая – ни минуты не устала и не заскучала. Гаухар Шеримовна Медеуова, заведующая сектором литературы по искусству, увлекательно и обстоятельно рассказала историю каждого примечательного объекта, а Алина Анарбеккызы, заведующая отделом литературы на иностранном языке, придумала для участников квест-загадки, чтобы сначала поломали головы, к какому объекту мы сейчас подойдем?

Допустим, прежде чем мы узнали историю нашей областной больницы, надо было отгадать ребус и узнать слово «hospita», то есть «госпиталь». Оказалось, что в этом здании когда-то действительно размещался военный госпиталь. Подобным образом мы плавно знакомились и с историей Главпочтамта, первоначально бывшего простой почтовой станцией, и с нынешней филармонией, где в конце XIX века стояла православная церковь Сергия Радонежского, ну и далее по всем памятным местам.

Не остались без внимания ни площадь Ордабасы, бывшая Куйбышева, ни гостиница «Ордабасы», бывшая «Восход», ни мурал с ликом большого патриота Шымкента Бахыта Аширбаева. Была рассказана нам и легенда, связанная с Кошкаратой. Когда-то главной водной артерией древнего Чимкента.

А когда мы забрались на холм, где сейчас высится парк Независимости… Это уже совсем отдельная история, которую хоть и кратко нам тоже поведала Гаухар. За что спасибо и ей, и Алине, которая сначала заставила нас отгадать слово «цитадель» (по-английски), а потом уж вручила подарки за участие…

Уже после экскурсии я, уставшая, но полная впечатлений, присела на скамейку, послушала тишину, представила, что подо мной 14 метров разных культурных напластований. А за этим стоят жизни и судьбы конкретных людей, которые здесь жили, любили, рождались и умирали… Словом, День туризма я встретила достойно, и это здорово!

Елена ЛЕТЯГИНА