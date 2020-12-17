С обретением статуса областного центра Туркестанской области вопрос научного исследования истории, археологии и культуры Туркестана, как «духовной столицы» Казахстана требует нового и комплексного подхода.

Вопрос находится на постоянном контроле акима области Умирзака Шукева и это обсуждалось на встрече акима области с известными учеными — директором института археологии, академик Б.Байтанаевым, известными археологами М.Туякбаевым, А.Ержигит, профессором, директором научно-исследовательского центра МКТУ им.К.А.Ясауи Д.Кенжетай.

Аким области предложил разработать комплексную программу, куда вошли бы вопросы перевода и издания книг, связанных с историей города, археологических раскопок, реставрации и реконструкции памятников истории и культуры, различных театральных и музыкальных постановок и других вопросов, раскрывающих истинную роль священного города Туркестан.

За годы исследования этого удивительного региона ученым удалось обрисовать картину его своеобразного историко-культурного феномена, которая заключалась в взаимопроникновении двух «миров» или как это принято обозначать в науке, двух хозяйственно-культурных типов: кочевого и оседло-земледельческого.

Основой исследования и понимания насыщенной яркими событиями истории региона являются памятники истории и культуры. Именно на изучении последних и были сконцентрированы научные экзерсисы, упомянутые выше.

К сожалению, весьма немногочисленные письменные источники не позволяют постигнуть всю широту, важность и яркость исторических событий, которые являются одной из основ национальной идеи, а также имиджевыми составляющими, играющими первостепенную роль на международной арене. Страну узнают не только по весомым свершениям современности, но и по ярким событиям, имевшим место в исторической ретроспективе.

Обращаясь к истории изучения Туркестана, как единой историко-культурной области, необходимо, по всей видимости, начать с трудов средневековых авторов: Табари, Ибн-Хордадбеха, Макдиси, Истахри, Ибн-Хаукаля, Джувейни, Шереф-д-Дин Иезди, Васифи и других.

Вторая половина XIX столетия ознаменовалась выходом знаменитого «Туркестанского альбома», своего рода результата многолетнего изучения обширного географического региона Средней Азии. «Туркестанский альбом» был подготовлен по указанию канцелярии туркестанского генерал-губернаторства, он является самым полным для своего времени исследованием «бытовой жизни оседлого и кочевого населения Туркестанского края».

Очередным этапом можно считать основы археологического изучения Туркестана, которые были заложены в советское время патриархом среднеазиатской археологии Михаилом Евгеньевичем Массоном.

Деятельность Южно-казахстанской комплексной экспедиции (ЮККАЭ), организованной в 1947 г., явилась логичным продолжением начинаний М.Е.Массона. С 1971 года ЮККАЭ работала под руководством археолога, в последствии академика Карла Байпакова.

При всем этом, вплоть до 90-х годов XX в., степень изученности Туркестана оставалась не соответствующей его важному историко-культурному значению.

Новым импульсом послужило принятое Кабинетом министров Республики Казахстан Постановление о подготовке празднования 1500-летнего юбилея города Туркестан, в рамках которого были инициированы масштабные консервационные работы на Мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и комплексные исследования археологических памятников созданной Туркестанской археологической экспедицией.

Государственная программа «Культурное наследие» 2004-2011 гг. разработанная по инициативе Елбасы, явилась очередной вехой интенсивного изучения Туркестана. В рамках программы реализовано значительное количество проектов в области археологии, консервации и реставрации, изучении истории, культуры и исторического наследия, проектов по популяризации историко-культурного наследия и развитию туристического кластера.

Логическим продолжением программы «Культурное наследие» стал национальный проект Казахстана «Сакральная география» инициированный в 2017 году, включивший проведение археологических и этнокультурных экспедиций по историческим местам страны.

Чрезвычайно важные для Казахстана и всего мира исследования в области истории и культуры Туркестанской области, вне всякого сомнения, необходимо продолжать и в значительной мере интенсифицировать. Являясь притягательной идеологической, исторической и культурной составляющий для всего тюркского мира, Туркестан и Туркестанская область обладают обширнейшим и мощнейшим историко-культурным потенциалом.

Очевидным свидетельством тому являются не только многолетние исследования, кратко описанные выше и, несмотря на свои масштабы, лишь частично приоткрывшие удивительно интересные и славные страницы истории, но и сами известные на весь мир многочисленные памятники истории и культуры.

Продолжение изучения и популяризации историко-культурного наследия Туркестанской области актуальная и архиважная задача.

В этой связи необходима выработка концептуальной основы дальнейшей работы, которая опирается прежде всего на три составляющие: научном изучении, включающем вопросы сохранения с учётом международных принципов и опыта; популяризации на самом высоком и широком уровнях и создании якорных гео-культурных брендов Республики Казахстан.

На данном этапе можно со всей уверенностью говорить о памятниках Отрарского оазиса, Культобе, Сауранском археологическом комплексе, Сидаке, Борижарском некрополе, городищах Жуантобе, Караспан тобе, Сайраме-Испижабе, Сузаке, феномене Шелкового пути и многих других объектах, как об основах будущей комплексной многогранной работы.