Закопанный мусор после стройки ЖК

Доброго времени суток!

Хочу обратить ваше внимание на то, что совершается в нашем городе.

Опишу поподробнее. У нас, возле двора, была стройка жилого дома. После стройки осталось много мусора, который был закопан в землю. Я снял все на видео и могу отправить вам на ватсапп.

Меня волнует именно то, что вскоре на этом месте будут играть дети, жители живут там уже более 20 лет и будут жить, население в этом районе подросло у нас, но, как можно жить, зная о том, что прям подомной находится куча мусора?!

Прошу принять меры, либо мне придется обращаться в другие органы где мне могут помочь с этим.

Адрес: Байтурсынова, рядом дом, 89.

Спасибо!

Автор: Куаныш Джанибеков.