Доброго времени суток!
Хочу обратить ваше внимание на то, что совершается в нашем городе.
Опишу поподробнее. У нас, возле двора, была стройка жилого дома. После стройки осталось много мусора, который был закопан в землю. Я снял все на видео и могу отправить вам на ватсапп.
Меня волнует именно то, что вскоре на этом месте будут играть дети, жители живут там уже более 20 лет и будут жить, население в этом районе подросло у нас, но, как можно жить, зная о том, что прям подомной находится куча мусора?!
Прошу принять меры, либо мне придется обращаться в другие органы где мне могут помочь с этим.
Адрес: Байтурсынова, рядом дом, 89.
Спасибо!
Автор: Куаныш Джанибеков.
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1 Комментарий Включено "Закопанный мусор после стройки ЖК"
Надо было сразу обращаться, а вот если бы не отреагировали, тогда бы и писали.