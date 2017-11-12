Закопанный мусор после стройки ЖК

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Мусор закапывают

Доброго времени суток!
Хочу обратить ваше внимание на то, что совершается в нашем городе.

Опишу поподробнее. У нас, возле двора, была стройка жилого дома. После стройки осталось много мусора, который был закопан в землю. Я снял все на видео и могу отправить вам на ватсапп.

Мусор закапывают
Мусор закапывают.

Меня волнует именно то, что вскоре на этом месте будут играть дети, жители живут там уже более 20 лет и будут жить, население в этом районе подросло у нас, но, как можно жить, зная о том, что прям подомной находится куча мусора?!

Прошу принять меры, либо мне придется обращаться в другие органы где мне могут помочь с этим.

Адрес: Байтурсынова, рядом дом, 89.
Спасибо!

Автор: Куаныш Джанибеков.

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1 Комментарий Включено "Закопанный мусор после стройки ЖК"

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Serik

Надо было сразу обращаться, а вот если бы не отреагировали, тогда бы и писали.

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4 часов 3 минут назад
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