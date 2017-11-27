Жансеит Туймебаев: В целях снижения цен на продовольственные товары, мы должны эффективно использовать складские помещения. В хоте селекторного совещания в Шымкенте, глава региона подчеркнул необходимость проведения экспертизу продовольственных товаров, которые производит и экспортирует область.

Второй немаловажный вопрос — хранение товаров. Основное внимание на совещании было уделено мерам по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, горюче-смазочные материалы и работе стабилизационного фонда.

На эту тему с отчетом выступил руководитель областного управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Батырхан Курмансеит, который отметил, что ситуация в регионе стабильна и нет недостатка в товарах.

«В октябре в перечне социальных товаров наблюдается рост цен на 2 товара. К примеру, на 17% выросли цены на картофель, с 100 до 117 тенге, а на творог на 9,4%, с 1408 до 1541 тенге. На 6,8% снизилась цена на капусту», — сказал Б. Курмансеит.

Отметим, что на изменения цен влияют ряд факторов. С начала года на 22,1% увеличилась стоимость бензина марки АИ-92, дизельного топлива — на 19,8%, коммунальных тарифов, в частности тепла — на 12,2%, канализации — на 13,3%, воды — на 13,3% и электроэнергии — на 1,3%. В октябре цена на бензин Aи-92 увеличилась на 11,4%, дизельного топлива — на 6,9%.

В свою очередь, аким области отметил, что уровень инфляции в октябре месяце в регионе составил 6,1%, в том числе рост цен на продовольственные цены — 4,3%, на непродовольственные товары — 8,6%, на платные услуги — 5,8%.

«Прежде всего, нам нужно скорректировать цену на 19 основных видов товаров. Необходимо усилить работу всех управлений районных и городских акиматов. Второй вопрос заключается в том, что мы должны обратить внимание на вопрос производства этих товаров. При этом, я поручаю эффективно использовать 40 тысяч тонн складских помещений в Сайрамском районе», — сказал Ж. Туймебаев.

В целях стабилизации цен в области был создан специальный штаб и утвержден соответствующий план мероприятий. До конца года в Шымкенте откроется 20 социальных магазинов. Также рассматривается вопрос создания большого социального рынка возле центрального стадиона им. Кажымукана, сообщили в пресс-службе акима ЮКО.