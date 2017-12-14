86 травмированных на гололеде за 12 дней декабря зафиксировали травмпункты Шымкента. И это только явные переломы. Сколько падающих горожан не обращается к врачам, никто не считает. Перелом лучевой кости, предплечья, запястья и лодыжки — самые распространенные переломы по статистике городских травматологов.

«Травмы связанные с гололедом — 86 больных на сегодняшний день, с первого числа по двум травмпунктам. Зачастую люди, при падении понимают, что поддерживать себя надо — на руки падают, получается перелом лучевой кости, это типичный случай. Кости предплечий, кисть, пястная кость и лодыжки», отмечает Усен Даутов, заведующий травмпунктом № 2 Центра амбулаторной хирургии и травматологии.

Большинство обратившихся — жертвы проспекта Тауке хана. Новая тротуарная плитка скользкая, как зеркало.

Известную киноцитату «Подскользнулся. Упал. Потерял сознание. Очнулся — гипс» невольно вспоминает каждый, кто хоть раз передвигался во время мороза по тротуару на Тауке хана. Это только на первый взгляд тротуарная плитка с мраморной крошкой не представляет никакой опасности. Коммунальные службы постарались, очистили центральную улицу Шымкента от снега. Но вместо слов благодарности сегодня слышат лишь ругательства (и снова популярная цитата!) в свой адрес и в адрес подрядных организаций.

Одно неловкое движение, быстрый шаг и ты уже валяешься в арыке — это в лучшем случае. В худшем — на больничной койке с переломами конечностей.

«Опасно здесь ходить, мрамор, который уложили — он очень скользкий», — говорят шымкентцы и, по-возможности, стараются обойти опасный тротуар. А коммунальные службы рапортуют: работы по очистке тротуаров от снега и слякоти ведутся круглосуточно.

«Ближе к обеду после посыпки инертными материалами снег начинает таять, как на тротуарах, так и на проезжей части. Тогда у нас к работе приступает техника с щетками. Многофункциональные мини-тракторы приобретенные в этом году убирают и подметают тротуары. Большая техника — дороги. Загрязненный снег с использованными инертными материалами вы собираем в грузовики и вывозим на мусорный полигон. Чистый снег мы скидываем в арыки, чтобы он мог оттаять с первыми лучами солнца», — говорит Султанхан Тузелов, заместитель руководителя отдела ЖКХ Шымкента.

Скользкую поверхность по проспекту Тауке хана бурно комментируют в социальных сетях.

«Пешеходные тротуары по Тауке хана в эти дни словно зеркало. Передвигаться по ним нет никаких сил и нервов. Уложенная строителями лакированная тротуарная плитка что утром, что днем, когда подтает, а затем подморозит, испытывает на устойчивость передвигающихся на своих двоих. Моя мама сегодня практически улетела в арык около городского акимата. От несчастного случая спас молодой парень, оказавшийся рядом. Хочу обратиться к людям в оранжевых жилетах: не убирайте снег с лакированных тротуаров. По нему передвигаться легче и безопаснее», — пишет пользователь Фейсбука.

«Я сама в понедельник улетела. Спускаться от городского акимата в сторону проспекта Кунаева просто опасно», — пишет в комментариях Марина Низовкина.

«И мы с ребенком утром кое как до детсада дошли по этой скользкой плитке! Какой смысл был столько денег тратить и времени, еще и переделывать по сто раз, а в результате — прохожие всё равно недовольны и ругают тех, кто это делал! Думать надо, а потом деньги побыстрей осваивать!», — отметила пользователь интернета Ольга Багметова.

Травматологи настоятельно рекомендуют пешеходам не держать руки карманах, выбирать обувь с не скользкой подошвой, быть внимательными и осторожными.

А в отделе автомобильных дорог и пассажирского транспорта травмы и зеркальную поверхность тротуарной плитки никак не связывают. Все дело, уверены чиновники, в несвоевременной и некачественной очистке тротуаров.

А плитка с мраморной крошкой была выбрана специально. Она и долговечная, и смотрится красивее!!!

К тому же подрядчик (в данном случае это компании «Отау» и «Береке») сейчас обременены таким количеством штрафных и гарантийных обязательств, что им невыгодно работать с некачественным материалом. Иначе ремонт они будут производить за свой счет.

А дело в качестве или в приспособленности мраморной плитки к мокрым и снежным тротуарам???

Кстати, для мощения тротуара по проспекту Тауке хана потратили 101 млн тенге (уложили 32 тысячи кв. м. плитки).

Бахром Абдуллаев