За чей счет заменят скользкие плитки на Тауке Хана?

Тротуарную плитку от проспекта Тауке Хана до конца проспекта Республики планируют заменить, передает OTYRAR.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков во время объезда рассказал, какие работы проведут по одному из главных проспектов.

ПЛИТКА РАЗДОРА?

Несколько лет назад, по центральной улице проложили тротуарную плитку расстоянием 3 км в одну сторону, и 3 км в обратную.

Все бы ничего, только после осадков посыпались жалобы от жителей. Люди жаловались на то, что во время снега ходить сложно, по время дождя скользко. Были и такие истории, когда люди падали и получали ушибы.

В акимате решили ситуацию изучить и принять решение по этой плитке, её заменят, но только после народного голосования!

«Один раз уже народное голосование прошло, там приняли участие 12 тыс. человек. Из этого числа 90% населения просят, чтобы плитку заменили на асфальт», — говорит Ролан Ибрагимов, руководитель ПТ и АД г. Шымкента.

ЧТО ВМЕСТО ПЛИТКИ?

В акимате пояснили, убирать всю плитку не планируют. Ширину тротуара сделают на 3 метра, а остальную часть будут озеленять. Также планируют посадить газон и кустарники.

«Мы вдоль дороги по тротуару восстановим зеленую зону, чтобы вернуть городу былую славу зеленого города. Ширина тротуара будет 3 метра с двух сторон», — говорит Ролан Ибрагимов, руководитель ПТ и АД г. Шымкента.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Аким Шымкента пояснил, что на все эти работы не будут тратить бюджетные средства, все работы будут проводить за счет спонсоров.

Здесь важно понимать, что решение еще не принято. Местные власти пояснили, что будут проводить дополнительно народные слушания, где люди могут высказать свое мнение.