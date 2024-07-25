Благоустройство за счет спонсоров: новый облик проспекта Тауке хана

В Шымкенте активно продолжаются работы по благоустройству территории вдоль проспекта Тауке хана. Демонтированную тротуарную плитку решили использовать повторно, что позволяет эффективно управлять ресурсами.

Часть тротуарной плитки уже нашла применение в создании пешеходных зон в городском дендропарке. Оставшуюся плитку распределили по складам всех пяти районных акиматов, чтобы использовать её в дальнейшем при необходимости.

Это решение позволяет оперативно реагировать на запросы по благоустройству и поддержанию городской инфраструктуры.

Стоит отметить, что первоначально тротуары вдоль проспекта Тауке хана были выложены плиткой на протяжении трёх километров в одну сторону и столько же в другую.

После обсуждений было решено заменить плитку, а саму пешеходную зону сделать чуть уже, выделив часть под озеленение. Это улучшит эстетический вид проспекта и обеспечит дополнительное озеленение, что благоприятно скажется на городской экологии.

Все работы по благоустройству проспекта Тауке хана ведутся за счёт спонсорских средств, что позволяет городу экономить бюджетные ресурсы и при этом продолжать развиваться и улучшать городскую среду.

Пресс-служба акима города Шымкента отмечает, что данный проект является частью комплексной программы по улучшению инфраструктуры и благоустройству города, направленной на создание комфортных условий для жителей и гостей Шымкента.

Повторное использование материалов не только экономически выгодно, но и способствует сохранению окружающей среды. Такой подход позволяет снизить количество отходов.

Шымкент активно развивает свои городские пространства, уделяя внимание как эстетической составляющей, так и экологическим аспектам. Реализация подобных проектов показывает, что город стремится к устойчивому развитию и созданию комфортных условий для жизни горожан.

Работы по благоустройству территории вдоль проспекта Тауке хана продолжаются, и вскоре жители и гости города смогут насладиться обновленными пешеходными зонами и зелеными насаждениями. Этот проект является примером того, как можно эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Городские власти Шымкента продолжают работать над улучшением инфраструктуры и созданием комфортной городской среды, делая город более уютным и привлекательным для жителей и гостей.

Благодаря таким проектам, Шымкент становится примером для других городов в вопросах благоустройства и устойчивого развития.