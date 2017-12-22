Аким Шымкента раскритиковал проект детальной планировки города и заставил его доработать

Шымкент – современный город, а не огромная деревня. Об этом напомнил разработчикам документа под названием «Комплексный проект детальной планировки по актуализации генерального плана города с учетом разработанных и утвержденных проектов детальной планировки» аким Шымкента Нурлан Сауранбаев.

Отметим, генеральный план города был утвержден Постановлением правительства Республики Казахстан № 1134 от 03.09.2012 года.

После утверждения генерального плана Шымкента на территории города были построены крупные жилые и общественные комплексы, появился новый административно-деловой центр.

Все это потребовало необходимости актуализировать генплан с учетом сложившейся градостроительной ситуации. Общее развитие города Шымкента будет вестись в пределах границ города, с сохранение пригородной зеленой зоны, — сообщили проектировщики.

Но только, насколько рационально такое использование земли? Глава Шымкента Нурлан Сауранбаев поручил проектировщикам сделать основной акцент на районах, где уже живут жители. Именно там необходимо прокладывать коммуникации в первую очередь.

Еще одно поручение – решение вопроса с ветхим жильем. Шымкент должен расти в верх. А не растекаться вширь. И основной акцент необходимо сделать на многоэтажных застройках. Тогда и работа по обеспечению коммуникаций будет вестись параллельно строительству.

Нурлан Сауранбаев напомнил проектировщикам — генеральный план необходимо разрабатывать исходя из интересов народа. Только при соблюдении этого условия аким города пообещал принять генплан. А пока его вернули на доработку.