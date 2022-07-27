И вновь о генплане Шымкента

Завершилось обсуждение проекта первого этапа нового генплана города, рассчитанного до 2027 года. Поскольку тема эта очень интересная, многогранная, редакция РАБАТа обратилась к разработчику генплана, кандидату архитектуры, руководителю ТОО «Градкомплекс» Нурбеку Аужанову с просьбой рассказать о его видении градостроительных перспектив Шымкента, объяснить нашим читателям, что такое вообще генплан, что в нем учитывается и для чего он разрабатывается.



Перспектива города

Разработка генерального плана Шымкента, одного из крупнейших и динамично развивающихся городов Казахстана, является сложной и одновременно увлекательной работой для любого профессионального коллектива градостроителей.

В этой публикации я хотел бы рассмотреть город шире его границ, так как без большого охвата территорий нельзя спрогнозировать перспективу развития миллионного Шымкента.

Как посчитали наши экономисты, предельная численность города по некоторым позициям, таким как запасы пресной воды, уровень инженерной и улично-дорожной инфраструктуры, емкости рекреационных территорий, наличие свободных площадок для жилищного строительства, равняется 2,3 млн человек.

Я, как градостроитель с большим практическим опытом работы в том числе над генеральными планами Алматы и Нур-Султана, могу поделиться своим взглядом на развитие наших мегаполисов.

Я неспроста сказал, что у любого города есть свои крайние отметки по численности населения. Например, Алматы сегодня уже перешагнул опасную черту, дойдя до 2 млн человек. Власти увлеклись строительством новых жилых районов, забыв о том, что город пережил в конце 19 (1887 г.) и начале 20 века (1911 г.) катастрофические землетрясения до 9-10 баллов.

В Нур-Султане, городе без серьезной индустриальной базы, численность население превысила 1 млн человек. Сегодня эксплуатационные затраты, то есть содержание дорог, огромных дворцов, спортивных сооружений, жилых массивов, растянувшихся на десятки километров, высасывают огромные финансовые ресурсы из бюджета страны. Тем более, это северный город, где вопреки компактной структуре мы видим гигантски расползшиеся территории.

Вернемся к Шымкенту. Город, в отличие от Алматы и Нур-Султана, имеет ряд преимуществ: низкая сейсмичность, очень теплый климат, что крайне важно для ведения любого бизнеса, близость живописных гор с огромным рекреационным потенциалом и, самое главное, избыток активных трудовых ресурсов.

Южный Казахстан – регион с большим трудоизбыточным ресурсом. Благодаря высоким демографическим показателям Шымкент, как город республиканского значения, будет испытывать постоянный механический прирост населения вкупе с активным естественным ростом из-за высокой рождаемости.

Сейчас у меня нет времени на изучение крупных, ранее выполненных планировочных работ, таких как проект пригородной зоны, проект Шымкентской агломерации, которые, к сожалению, не нашли широкого освещения ни в прессе, ни на общественных слушаниях. Считаю, что это вина как заказчиков проектов и самих исполнителей, так и местной архитектурной общественности. Ведь результаты работ касаются жизни не только жителей прилегающих сел и крупных поселений, но и самих шымкентцев.

Хотя в генплан Шымкента не входит детальное рассмотрение прилегающих к городу территорий, мы постараемся как-то осветить этот вопрос, предложив градостроительные механизмы сдерживания роста численности населения Шымкента, наметив определенные «точки роста» в зоне влияния города в виде крупных агрогородков, рекреационных и бальнеологических центров, транспортно-логистических узлов, учебных и научно-исследовательских городков, торгово-складских комплексов на пороге города и т. д. Одним из перспективных направлений является ось развития в сторону Манкента и Тюлькубаса, усиленная железнодорожной линией и международной автотрассой Западный Китай-Западная Европа.

Плодороднейшие сельскохозяйственные поливные земли, предгорья Тянь-Шаня являются мощной предпосылкой создания здесь урбанизированной оси. Незаслуженно в стороне почему-то остается город Арысь, претендующий на роль крупного логистического центра. Близость реки Сырдарьи и теплый климат также способствуют развитию здесь теплично-парниковых комплексов, садов и виноградников и созданию тысяч рабочих мест.

Вышеперечисленные примеры указывают на мощный, не до конца раскрытый потенциал развития прилегающих территорий и непосредственно касаются гармоничного развития разрабатываемого нами генерального плана Шымкента.

Для чего разрабатывается генплан?

Цель генерального плана достаточно проста – создание гармонично развивающегося города с благоприятным инвестиционным климатом.

В современных условиях на формирование планировочной структуры города решающую роль оказывают мощные транспортные коммуникации в виде железных и автомобильных дорог, входящих в тело города. Если на примере Нур-Султана, то со стороны Караганды, Кокшетау, Атбасара и южного направления – левобережья. Сегодня именно по этим направлениям идет стихийное массовое малоэтажное строительство, требующее первостепенного внимания со стороны разработчиков генерального плана столицы.

Следует учитывать, что с ростом благосостояния казахстанского общества в пределах больших городов, особенно мегаполисов, будет усиливаться процесс субурбанизации, т. е. перетока части городского населения в пригородную зону, стремления жить на земле, в своем доме. Это касается и некоторых объектов производственного назначения, не работающих на столичный народно-хозяйственный комплекс, т. е. склады, базы, автопредприятия, экологически опасные объекты.

Современная методика разработки генеральных планов требует рассматривать город шире его административных границ, т. е. в системе расселения с учетом пригородной зоны, вывода некоторых непрофильных функций в близлежащие поселения по главным коммуникационным осям, тем самым подняв их статус и трудозанятость населения.

Необходимо разработать механизм государственного управления миграционными процессами с целью привлечения в Нур-Султан наиболее активной и состоятельной части населения из других регионов, остановить процесс люмпенизации и полустихийного строительства недоброкачественного жилья на территории города, что способствует угрозе появления новых «шаныраков».

При разработке генерального плана сегодня остро стоят вопросы энергосбережения и энергопотребления. Необходимость экономии энергоресурсов обуславливает поиск новых, более эффективных проработок в планировке и застройке новой столицы Казахстана. Это означает ориентацию наших градостроительных нормативов на повышение интенсивности функционального использования городских территорий.

Достижение разумной плотности при реконструкции в сочетании с озелененными пространствами может снизить расходы на инженерную инфраструктуру и транспорт и сократить освоение новых территорий.

Современные рыночные методы освоения городских земель способствуют появлению территорий, которые должны давать доход в бюджет города. Бездоходных территорий и пространств не должно быть. Этого можно достичь только при стремлении проектировщиков к компактному развитию города, экономичности инженерно-транспортной инфраструктуры. Подобный подход при разработке генерального плана нашей северной столицы еще более актуализируется местными суровыми природно-климатическими условиями.

Например, анализ развития крупнейших столиц мира с одинаковыми по размерам территориями показывает их очень рациональное и компактное развитие, несмотря на благоприятнейшие климатические условия. Популярное ныне словосочетание «устойчивое развитие» означает именно такой подход к планированию городских территорий, при котором достигаются гармония и социальный комфорт.

Средства из государственного и столичного бюджетов должны направляться на первостепенные нужды, а именно: в инженерно-транспортную инфраструктуру существующей части города, развитие источников тепла и объектов канализации, снос ветхого и аварийного жилья, «зачистку» огромных промышленных зон, внедрение туда высокотехнологичных, конкурентоспособных производств.

Прорисовке планировочной структуры города должно предшествовать проведение тщательной предпроектной работы по сбору информации о территории, на которой предстоит реализация. Делается оценка пригодности территории по инженерно-геологическим, строительно-климатическим, почвенно-растительным и многим другим характеристикам, вплоть до близости источников инженерного обеспечения.

На стадии концепции предлагаются и оцениваются по многим критериям несколько вариантов развития города, из которых в результате комплексного анализа выбирается основной путь развития, приемлемый с точки зрения экономичности, комфортности проживания, наибольшего достижения композиционного потенциала и эстетических особенностей территорий.

Выбранный вариант должен быть предварительно обсужден профессиональной общественностью, согласован с руководством города и принят государственной комиссией.

После согласования со многими инстанциями творческая бригада исправляет замечания, вносит коррективы и приступает уже, собственно, к разработке генерального плана города по соответствующей методике.

Разработка проектной документации должна рассматриваться как единый непрерывный процесс, включающий в себя проект развития зоны влияния города, генерального плана города, проектов детальных планировок столичного центра и существующей части города, ведение социологических исследований, разработку градостроительного Устава столицы с детальной регламентацией градостроительных отношений. Параллельно, по примеру Москвы, разрабатываются отдельные строительные нормы и правила.

На базе утвержденных ПДП и концепции генерального плана необходимо оперативно составить схему размещения объектов жилищно-гражданского строительства на различные периоды времени. Схема рассматривается городскими службами и утверждается акимом города. Вслед за этой схемой разрабатывается следующая двухлетка. Особо выделяется разработка ПДП столичного центра в увязке со старым городским центром на правобережье.

Традиционные отраслевые схемы (комплексная транспортная, инженерной подготовки и защиты территории, водоснабжения и канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи, монументально-художественного оформления города) должны быть разработаны и утверждены в составе генплана.

Наряду с этим разрабатываются, также с привлечением специализированных организаций, ПДП промузлов, зон отдыха, технопарков, специализированных общественных центров и др.

P.S. Остается добавить, что работа по генеральному плану Шымкента идет по утвержденному акиматом города графику. После доработки и внесения полученных в ходе общественного обсуждения замечаний и предложений проект генплана будет отправлен на экспертизу, которая может продлиться до двух или даже больше месяцев. Затем, после экспертизы, генплан будет отправлен на утверждение Правительства. И только после этого начнется подготовка к его реализации.