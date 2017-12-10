Что будет с жд-вокзалом, аэропортом и Старым городом в Шымкенте

Разработчики генплана Шымкента организовали общественные слушания. Проектировщики рассказали собравшимся горожанам, что будет с действующими жд-вокзалом и аэропортом, проспектом Кунаева и Старым городом.

Активные шымкентцы, собравшиеся в небольшом зале, из первых уст узнали, что будут новые вокзалы, но при этом останутся действующие, о том, что изменения в Старом городе — дело многих и многих лет. И этот вопрос еще не решается. а только будет решаться…

«Меня интересует именно проспект Кунаева. Как он проходит через старый город?» — погорячился первый же задающий вопрос.

«Я считаю, что такие вопросы как пробивка Кунаева, вопросы развития и сохранения исторической части — эти вопросы должны решаться совместно с разными специалистами. И здесь вот мы представили несколько вариантов. Это варианты пробивки Кунаева. Мы рассмотрели варианты разработки существующей части города. Как бы сохранить всю ту структуру, которая сегодня есть…», — уклончиво ответил один из разработчиков.

Генеральный план Шымкента был утвержден в 2012 году, с определением развития до 2025 года с численностью населения в 1 млн 200 тысяч человек. Территория города за последние несколько лет выросла в разы и сегодня составляет 117 тысяч га.

По словам проектировщиков, при разработке проекта детальной планировки города немало внимания было уделено не только учебным заведениям, дорогам, коммуникациям, зеленым насаждениям, строительству нового аэропорта и ЖД вокзала, но и вопросам, касающимся экологических аспектов.

Аркиджан Маметов, директор проектной фирмы «Града»: «Есть вопросы, касающиеся негативных моментов. Негативными моментами являются ряд промышленных предприятий, которые производят большие выбросы — вот здесь мы показали, какие санитарно-защитные зоны. Зоны от различных организаций, включая кладбища, очистные сооружения. Мы рассмотрели даже вопросы пролета самолетов…».

Действующий аэропорт и взлетная полоса останутся на месте и будут работать, отмечают разработчики генплана. Было бы кощунственным стирать с лица Шымкента нормально работающий объект. А два порта для авиаперевозок — это даже хорошо. Впрочем, как и два железнодорожных вокзала.

По подсчетам проектировщиков численность населения Шымкента к 2050 году должна возрасти до 2,5 млн человек. В связи с этим в проекте были учтены возможности расширения улиц в микрорайонах для будущей возможности проведения необходимой инфраструктуры.

Вот только это все пока лишь на бумаге. А как сложатся обстоятельства и будут ли вноситься дополнительные изменения, мы узнаем об этом очень не скоро…

Бахром Абдуллаев