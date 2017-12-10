Что делать и куда идти жертвам бытового насилия в Шымкенте

Несколько лет назад я попала на семинар. Нам показали фильм, который стал победителем престижного конкурса. Назывался он «Молчание». По сюжету молодая женщина умерла во время родов. И весь сюжет был построен так, что проблема была в невозможности добиться истины от врачей – они, якобы, умалчивали главную причину, которая привела к смерти женщины.

Я в том фильме увидела совсем другое молчание. Это молчание мужа. Когда его беременная жена на последних сроках выполняла всю тяжелую работу по дому – от ухода за скотом до ремонта дома (она, на девятом месяце делала это одна!), я увидела молчание ее родных, которые, возможно, даже были не в курсе того, как жила женщина. Я увидела молчание самого близкого для нее человека, ее матери, которая не сказала – и я виновата в ее смерти, потому как зная, что ей нельзя рожать, даже не настояла, чтобы она как можно раньше встала на учет…

Обычная история…

Для меня эта история открылась совершенно с другой стороны. Словно кадры киноленты проплывала перед моими глазами другая жизнь. Со всеобщим молчанием, и той самой женщины в том числе. Она так и ушла, молча, никому не жалуясь. Ушла и оставила сиротами троих детей. А сколько женщин сейчас живут в похожих условиях, когда если не физически, то психологически на них каждый день оказывается сильнейшее давление?!! Такое, что она просто боится лишний раз что-то кому-то сказать…

В Шымкенте совсем недавно был открыт кризисный центр для женщин – жертв бытового насилия «Комек». Сейчас в нем находятся 34 женщины. Все они с детьми. Каждая нашла здесь тех, кто поддержал, помог, нашел столь важные для них слова поддержки. На вопрос – а как бы сложилась жизнь, если бы не этот центр, они не знают, что ответить.

Напротив меня сидит женщина. Уставший, потухший взгляд, на руках ребенок, еще один малыш, судя по сроку, должен появиться через три-четыре месяца. Она рассказывает свою историю. Очень часто в ее рассказе звучит вопрос – за что?

«Когда я познакомилась со своим нынешним мужем, он сразу сказал, что воспитывает пятерых детей. У меня тоже сын от первого брака. Детей я люблю, поэтому подумала – разве это плохо – большая семья. Да и он сам мне очень понравился. Произвел впечатление самостоятельного и очень рассудительного человека. Он познакомил меня со своей мамой. Она была не против нашего союза. Так мы и стали жить вместе, – рассказывает женщина. – Я вставала ни свет ни заря – дома хозяйство, коровы.

Нужно было успеть вымести двор, накормить скотину, подоить коров, приготовить завтрак… Ложилась за полночь – в большом доме всегда найдется работа. Дети всегда у меня ходили сытые, опрятные. У нас с мужем родился еще один ребенок.

К свекрови я относилась хорошо, купала ее. Но она всегда была чем-то недовольна. И мужу, когда он приходил с работы, говорила какие-то ужасные вещи обо мне. В его отсутствии могла меня поколотить. А в последний раз позвала свою старшую дочь, и они вдвоем набросились на меня с кулаками…

Я все время говорила ей – объясните, что я сделала не так, подскажите, как и что мне нужно делать, вы ведь старше меня, но вечером, когда муж был дома свекровь говорила, что я весь день лежала, задрав ноги, била детей и ее выгоняла из дому.

Когда я только вышла замуж, услышала, что первая жена моего мужа не против вернуться, но она якобы сказала: «Я вернусь в тот день, когда старуха помрет». Тогда я помню, возмутилась: как так можно, она ведь бабушка твоих внуков! Но сейчас я ее понимаю.

Муж мой – человек не скандальный. Он просил потерпеть. Мы договорились, что уйдем жить отдельно и даже дом подыскали. Но снова скандал – муж пошел на попятную. Он просил меня просто терпеть и никуда не уходить. Говорил, что хочет сохранить семью, но после того, как его мать и сестра избили меня, я не выдержала. Впервые в жизни я высказала им все и обратилась в полицию за помощью. Так я оказалась здесь. Уезжая забрала только своих детей. А как дальше жить, честно говоря, не знаю».

Вернуться в отчий дом женщина не может – отец был категорически против ее второго брака.

«Он запрещал мне, но я его ослушалась, – говорит она. А сейчас прийти домой уже с тремя детьми и сказать – мой второй брак тоже распался, я не могу…»

Как помочь

В Центр «Комек» женщины попадают после обращения в полицию. Насилию в семье подвергаются женщины самого разного социального уровня. Немало среди них и «представителей интеллигенции», говорят специалисты Центра.

Руководитель Центра Малика Жусупова рассказывает, что далеко не все женщины, поступающие в этот Центр, согласны здесь оставаться: «У кого-то есть родные, у кого-то друзья. А те, кому идти некуда, остаются здесь. По правилам, они здесь живут три месяца, затем идет пролонгация еще на три месяца, а после уже, как получится».

Каждая поступающая женщина проходит обязательную регистрацию, «санитарку» – осмотр медработников, беседует с психологами и только после этого ей выделяется комната. Быт постояльцев центра незамысловат – в комнатах только кровати и тумбочки, один холодильник на несколько комнат, телевизор.

К слову, пока женщины и дети живут в Центре, они находятся на полном обеспечении – тем, кому нечего носить, помогают с одеждой. Не переживают постояльцы и насчет питания – продуктами Центру помогают крупные торговые сети.

«Зачастую женщины, подвергающиеся насилию, либо не знают о своих правах, либо терпят, потому что думают, что идти им некуда. Но молчать и терпеть в такой ситуации нельзя, иначе это может вылиться в тяжелейшие физические увечья, психологическую травму или привести к гибели», – уверена майор полиции, сотрудник Аль-Фарабийского РОВД Гульчехра Моминова.

Между тем, существует четкий алгоритм действий для женщин, оказавшихся в такой ситуации.

«Насилие на самом деле бывает физическим, экономическим, психологическим, сексуальным. Если вы столкнулись с одним из видов насилия, то сделайте следующее:

договоритесь с соседями, чтобы они вызвали полицию, если услышат шум и крики из вашей квартиры. Спрячьте запасные ключи от дома и машины, чтобы вы могли в случае необходимости как можно быстрее покинуть дом. Припрячьте в безопасном месте необходимую сумму денег, книжку с номерами телефонов, документы, некоторую одежду и лекарства, а также ювелирные украшения – в случае необходимости их можно будет сдать в ломбард. Договоритесь с друзьями или знакомыми о возможном убежище.

И кстати, постарайтесь скрыть место своего временного убежища, чтобы вас не могли найти. Если ситуация критическая, покиньте дом незамедлительно, даже если вам не удалось захватить с собой необходимые вещи. Просто помните, что под угрозой находится ваша жизнь и, возможно, жизни ваших детей», – пояснила капитан полиции, сотрудник Абайского РОВД Гульвира Бектемисова.

Нередко, говорят полицейские, женщины идут на попятную и просят прибывших полицейских отпустить человека, который над ними только что измывался. Но ни к чему хорошему это, как правило, не приводит. Затаив обиду, в следующий раз он проявит свою агрессию еще сильнее.

«Когда приезжает полиция, женщине нужно вести себя как можно спокойнее. Требуйте, чтобы у вас приняли заявление, а если вам отказали, то потребуйте контакты их руководства. Обязательно запишите номер регистрации документа, узнайте имена и фамилии полицейских, их телефоны. Не стесняясь, покажите полицейским все телесные повреждения. Если есть возможность, сфотографируйте следы побоев и материальный ущерб в доме», – продолжает капитан полиции сотрудник Каратауского РОВД города Шымкента Карлыгаш Семжанова.

Сотрудницы кризисного центра для женщин помогут не только обрести временную крышу над головой, но и окажут всю необходимую юридическую помощь.

«Бывает, что женщина буквально бежит из дома в одном домашнем халате, без денег, без документов. Иногда муж в ярости просто уничтожает документы жены. В такой ситуации сотрудники Центра помогают их восстановить. А после работы психологов, многие семьи восстанавливаются. Могу сказать, что около 90% семей, которым была оказана помощь в этом центре, воссоединяются и рецидивы возникают очень и очень редко», – говорит Майра Чекерова, старший инспектор полиции.

И сотрудницы Центра, и сами постоялицы, и полицейские в один голос говорят – нельзя замалчивать. Нельзя терпеть, иначе однажды может случиться непоправимое. Вспомните, недавнюю историю, когда муж среди бела дня, посреди оживленной улицы пырнул ножом свою жену. Или другая шокирующая история – ученики пришли домой к учительнице, проведать ее после операции, но стали свидетелями ее убийства. Муж влетел в комнату и стал наносить женщине удары ножом. И в том, и в другом случаях родные говорят, что женщины долгое время терпели насилие, сносили побои, и старались не выносить сора из избы…

Саида Турсуметова