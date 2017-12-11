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Дети и женщина в Шымкенте погибли от угарного газа при неправильно установленной автономке. Все, что требовалось сделать своевременно – проверить тягу в дымоходе и установить оборудование без нарушений, к такому выводу пришли специалисты, выясняющие причину сразу четырех смертей.

В квартире по пр. Республики помимо дополнительного газового оборудования, установленного с нарушениями, отсутствовала тяга в дымоходе.

Напомним, четыре тела были обнаружены 10 декабря в квартире на четвертом этаже дома № 31. Среди погибших — девочка четырех лет, два подростка двенадцати и тринадцати лет и их бабушка. Родственники и соседи накануне высказали обеспокоенность длительным отсутствием детей и взрослых. Семья снимала квартиру в жилом доме по проспекту Республики. Волнения родственников переросли в тревогу и они вызвали спасателей ЧС и полицию.

Когда сотрудники ДЧС вскрыли двери, то обнаружили страшную находку — мертвые тела. По всей видимости, смерть наступила двое-трое суток назад.

«К сожалению, большинство квартир, оборудованных проточным водонагревателем, не удосуживаются проверить качество монтажа дымохода, как было и в этом случае, унесшем жизни четырех человек. Когда мы говорим, что нельзя пользоваться газом, если вы не заключили договор на техническое обслуживание, если в вашем доме, квартире, не прочищен дымоход, или и вовсе, установлена автономка, люди воспринимают это в штыки и не понимают, что мы делаем все, от нас зависящее, чтобы защитить жизни людей, чтобы не допустить подобных трагедий», — отметил заместитель акима Шымкента Бейсенбек Жанбосынов.

Из-за халатности взрослых оборвались жизни троих детей – 11, 10 и 4 лет. Это страшно. В той же квартире погибла и женщина…

«От имени акимата города я, во-первых, приношу искренние соболезнования семьям погибших. А во-вторых, прошу всех примерить эту трагедию на себя. Вы готовы в один прекрасный день похоронить своих близких? Если нет, то не откладывайте и прямо сейчас вызовите специалистов, чтобы они обследовали все газовые приборы в ваших квартирах и домах, проверили тягу в дымоходе и, пока не поздно, отказались от автономного отопления», – подчеркнул Жанбосынов.