Годовой план по налогам в ЮКО выполнен на 103%

В ЮКО налоговые поступления за 10 месяцев составили 251 млрд тенге. Южно-Казахстанская область по налоговым поступлениям за 10 месяцев текущего года выполнил план государственного бюджета на 103%, сообщили в пресс-службе акима ЮКО.

Если установленный план составлял 245 млрд тенге, то в бюджете произведено 251 млрд тенге. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил руководитель областного Департамента государственных доходов Алтынсары Умбеталиев.

По словам руководителя департамента, темпы роста поступлений в государственный бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличиваются в разы.

«Намеченный план в республиканский бюджет составлял 151 млрд. тенге, то на сегодняшний день он выполнен на 101%, тем самым составив 152 млрд. тенге. Если по местному бюджету запланировано 94 млрд. тенге, то на сегодня произведено 99 млрд. тенге. В результате, план выполнен на 106%, благодаря этому в местный бюджет поступило 5 млрд тенге», — сказал Алтынсары Дуйсенбекович.

В настоящее время в Южно-Казахстанской области работают более 216 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. За 10 месяцев текущего года из этих субъектов в государственный бюджет поступило около 104,6 млрд. тенге налога.

В соответствие с поручением Главы государства, со стороны областного департамента государственных доходов в 2017 году количество проверок налоговой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 57%. Наряду с этим, за 10 месяцев этого года план по налогам и таможенным платежам выполнен на 100% и составил 51 млрд тенге.

Кроме того, внешний товарооборот области за аналогичный период текущего года составил 1 млрд 438 млн долларов США. В том числе экспорт товара увеличился на 5%, импорт товаров на 36%.