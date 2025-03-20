Внешняя торговля Казахстана замедляется

Оборот за прошлый год превысил 141 млрд долларов, увеличившись всего на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, когда рост составил 3%.

Аскар Музаффар, эксперт департамента продвижения экспорта МТИ РК: «Экспорт составляет 81,6 млрд долларов, а импорт 59,8 млрд. Сохраняется положительный торговый баланс со странами партнерами. Основными торговыми партнерами Казахстана выступают Китайская народная республика, РФ, страны европейского союза — Италия, Нидерланды, Франция, Германия, а также Турция и наши южные соседи».

Показатели по торговле с главным партнерам Китаем и Россией остались на прежнем уровне, позитивную динамику демонстрируют страны Европы. Основную часть импорта составляют машины, оборудование, транспортные средства и другие технические приборы.

Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC: «Основными экспортными товарами у нас являются нефть, металлы и продукция растениеводства, в основном зерно, пшеница. Там все зависит от конъюнктуры. Зерновые все следят за индексом ФАО, не сказать, что он сильно растет в последнее время».

Основным потребителем казахстанских металлов остается Китай, однако ситуация на этом рынке остается сложной. Внутренний спрос в Китае снижается. Непростая ситуация в прошлом году сложилась и на нефтяном рынке.

Аскар Машаев, главный аналитик KURSIV RESEARCH: «Мы ожидали более динамичный рост, не 3%, а выше и связывали свои надежды с увеличением добычи нефти, а она оказалась чуть ниже чем прогноз и, собственно цены держались на том же уровне что и 2023 году. Что касается экспорта, ожидается рост добычи по проекту расширения на Тенгизе и, если получим эти цифры, то та сторона экспорта будет больше, чем в прошлом году».

Снижение импорта, говорят эксперты, связано с изменением внутренней конъюнктуры. Развитие местного производства позволило заместить часть импортных товаров на внутреннем рынке. Сейчас государство активизирует программы по привлечению инвестиций, что может также положительно повлиять на импортозамещение.