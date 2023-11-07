Экспорт рыбной продукции растёт в Туркестанской области

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев посетил Шардаринский район ознакомившись с состоянием рыбной промышленности.

Заводчане продемонстрировали технологический процесс переработки рыбы на современном оборудовании Жалгасбаевского рыбоперерабатывающего завода.

Жалгасбаевский рыбоперерабатывающий завод был введён в эксплуатацию в 2017 году. Сегодня его мощность 1000 тонн рыбы в год. 90% из этого объёма продукции экспортируется в государства СНГ.

«Сегодня по рыбной продукции у нас есть 10-12 позиций. Так мы выпускаем филе рыбы, тушки и некоторые другие продукты рыбного производства. Производим мы продукцию и на Аральском рыбоперерабатывающем заводе расположенном в Кызылординской области», — рассказал заместитель директора завода Альбек Мухитов.

На Жалгасбаевском рыбоперерабатывающем заводе работает около 60 человек, все опытные специалисты. Весь алгоритм отработан до автоматизма.

«Получив производственное сырьё – рыбу, мы её взвешиваем и сортируем по размеру. Обработанную рыбу мы складываем в ящики по 20 килограммов. И распределяем для дальнейшей обработки — рабочие отделяют филейную часть. Затем филе мы так же сортируем», – говорит главный технолог завода Мухит Бейсенов.

В ходе визита в Туркестанскую область министр экологии и природных ресурсов посетил и рыбоперерабатывающий завод сельскохозяйственного производственного кооператива «Хамит». Здесь он ознакомился с работой предприятия и функционалом забора установленном на водохранилище.

В целом, как отметили специалисты рыбной отрасли, Шардаринский район занимает лидирующие позиции в сфере рыбопереработки. Сегодня в области действуют 5 заводов, выпускающие тысячи тонн рыбной продукции.