Шымкент увеличил объемы экспорта

Внешнеторговый оборот Шымкента составил 404,4 млн долларов США. Из них экспорт составил 137,4 млн долларов США, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает OTYRAR.

Из общего экспорта объем несырьевого экспорта за отчетный период составил 106,5 млн долларов и составил 154,8 процента по сравнению с прошлым годом. Цифрами поделились в профильном ведомстве.

Экспортируемые в этой отрасли продукты, в частности – продукты нефтепереработки на сумму 49,9 млн долларов, продукты питания на сумму 15,3 млн долларов, фармацевтические продукты на сумму 4,9 млн долларов, производство готовых изделий, кроме машин и оборудования на сумму 4,4 млн долларов, производство химикатов для промышленности на сумму 2,1 млн долларов, производство 1,3 млн долларов.

Также производство резиновых и пластмассовых изделий на сумму 9 млн долларов, бумажные изделия 6 млн долларов. Большая часть экспорта была отправлена в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Россию, Кыргызстан, Турцию, Китай.

В обрабатывающей промышленности 54 предприятия города выпускают продукцию на стабильный экспорт.

«Проведена работа по поддержке экспортоориентированных местных товаропроизводителей, экспорту продукции. В частности: совместно с АО «Центр развития торговой политики» QazTrade» и АО «Экспортная страховая компания» KazakhExport» проведен региональный совет по экспорту. Кроме того, была организована сессия обучающих курсов по экспорту и международной торговле, в мероприятии приняли участие 30 предприятий из города. На данных мероприятиях были рассмотрены механизмы поддержки предпринимателей, выпуска продукции на экспорт», — сообщил Береке Дуйсебеков, руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.