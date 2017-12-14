Из четырех авиарейсов на Шымкент из Астаны два задержаны и один отменен. На единственный борт Bek Air , который обещает вылететь, объявлена посадка. Пассажиры, которые находится сейчас в аэропорту столицы, пишут в соцсетях, что задержки рейсов из-за тумана в Шымкенте.

«Наш рейс Астана-Шымкент, который должен был вылететь в 01.00 часов отложен до 07.30 часов, говорят в Шымкенте туман, видимость 150 метров… Будем ждать, нам не привыкать… Что у вас в Шымкенте творится, опять отложили рейс до 14.00 часов, говорят густой туман! Прямо как в Лондоне…», — пишет у себя на страничке Шарипбай Утегенов.

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Судя по электронному табло аэропорта Астаны, на обеденное время задержаны два рейса, которые должны были вылететь ночью и рано утром.

Не отправлял самолеты в Шымкент и международный аэропорт Алматы. Два борта в областной центр ЮКО, с вылетом по расписанию в 07:35 и 09:15 только сейчас объявили посадку.

А туман в Шымкенте, действительно, был знатный, лондонский. Ночью и ранним утром шымкентцы сравнивали городской ландшафт с фильмом «Сайлент хилл».

К слову, на 13:00 местного времени 14 декабря туман в Шымкенте практически рассеялся.