Из-за ДТП шымкентцы остались без газа

В Шымкенте фура оставила без газоснабжения около 400 домов. Из-за ДТП абонентам приходится мерзнуть, однако, аварийные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее подключить дома к газоснабжению.

11 декабря в 19:40 фура сбила газопровод среднего давления на пересечении ул. Желтоксан и Белинского. Без газоснабжения остались около 400 домов. Ведутся аварийно-восстанлвительные работы. Возможно, газ начнут подключать только утром.

В этой связи акимат г. Шымкента и ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» во избежание ЧП просит всех жителей отключить газовые краны на бытовых газовых приборах. О восстановлении газоснабжения жители будут уведомлены.