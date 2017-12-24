Как быстро перестать быть Индивидуальным Предпринимателем

Нашу редакцию атаковали вопросом: как закрыть ИП? Они утверждают, что сделать это очень сложно. Как обстоит ситуация на самом деле, разъясняет главный специалист управления разъяснительной работы департамента государственных доходов (ДГД) по ЮКО Сауле Умурзакова.

Налоговым кодексом (НК) РК предусмотрены четыре пути исполнения налогового обязательства индивидуального предпринимателя (ИП), прекращающего деятельность (ликвидация ИП):

Статьей 43-1 НК РК предусмотрена ликвидация ИП в упрощенном порядке, то есть, без проведения документальной проверки и камерального контроля, для этого:

* ИП не должен состоять на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;

* ИП не должен осуществлять деятельность в форме совместного предпринимательства;

* ИП не должен являться плательщиком единого земельного налога, применяющим раздельный учет доходов и расходов, имущества по видам деятельности, на которые не распространяется специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств;

* ИП не должен осуществлять отдельные виды деятельности, указанные в пункте 1 статьи 574 НК, то есть, деятельность по производству бензина, дизтоплива, этилового спирта, алкогольной продукции, табачных изделий, а также их реализации, игорный бизнес и т.д.;

* ИП должен отсутствовать в плане налоговых проверок;

* ИП не должен иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (далее – задолженность).

Если ИП подпадает под данную категорию налогоплательщиков, ликвидация осуществляется по двум основаниям:

* на основании налогового заявления о прекращении деятельности, либо,

* письменного согласия, содержащегося в налоговом заявлении о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности или в расчете стоимости патента.

По первому основанию, ИП представляет в налоговый орган по месту своего нахождения налоговое заявление о прекращении деятельности, а также одновременно представляет ликвидационную налоговую отчетность и налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при ее наличии), где налоговый орган не позднее трех рабочих дней со дня исполнения индивидуальным предпринимателем налогового обязательства осуществляет снятие ИП с регистрационного учета.

По второму основанию, ИП подлежит ликвидации в следующих случаях:

* если ИП работает по патенту и не представил в течение шестидесяти календарных дней со дня истечения срока действия патента или окончания периода приостановления деятельности очередной расчет стоимости патента;

* если ИП приостановил представление налоговой отчетности и не представил после окончания периода приостановления деятельности налоговую отчетность в течение шестидесяти календарных дней со дня истечения срока представления налоговой отчетности.

То есть, в данном случае, при представлении налогового заявления о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности или расчета стоимости патента, ИП уже соглашается с разделом «Уведомление налогоплательщика о прекращении деятельности, в случаях нарушения налогового законодательства» и при соответствии требуемым условиям (в т.ч. отсутствие контрольно-кассовой машины) и отсутствии неисполненных обязательств, в течение трех рабочих дней со дня истечения указанных сроков (шестидесяти календарных дней) автоматически снимается с регистрационного учета в качестве ИП налоговым органом по месту нахождения ИП.

Далее, пунктом 43 НК РК предусмотрена ликвидация ИП с проведением камерального контроля, то есть, без проведения документальной проверки.

Для этого ИП должен одновременно соответствовать следующим условиям, а именно, не должен являться плательщиком налога на добавленную стоимость и не должен быть включен в план налоговых проверок.

Если ИП соответствует таким условиям, одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:

* налоговое заявление о прекращении деятельности;

* налоговое заявление о снятии с регистрационного учета по отдельным видам деятельности при наличии такого учета;

* ликвидационную налоговую отчетность;

* налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при наличии).

Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня получения налогового заявления направляет запрос в уполномоченные органы, таможенные органы и банки (при этом, сведения по таким запросам должны быть представлены не позднее двадцати рабочих дней со дня его получения), затем в течение десяти со дня получения всех сведений осуществляет камеральный контроль и составляет заключение.

При этом, ИП признается снятым с регистрационного учета в качестве ИП со дня:

1) составления заключения – при отсутствии нарушений по результатам камерального контроля и задолженности;

2) исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, – при наличии таких нарушений и отсутствии задолженности;

3) погашения задолженности – при наличии налоговой задолженности и условии устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в полном объеме.

Если ИП состоит на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, то ликвидация производится согласно статье 41 НК, то есть, уже с проведением документальной проверки.

Для этого, ИП представляет в Департамент государственных доходов по ЮКО (проспект Б. Момышулы, 27) налоговое заявление о проведении документальной проверки, а также ликвидационную налоговую отчетность. При этом, документальная проверка должна быть начата налоговым органом не позднее двадцати рабочих дней представления заявления.

Налоговое обязательство ИП, прекратившего деятельность, считается исполненным после завершения документальной проверки и при отсутствии или погашении задолженности, в том числе образовавшейся по результатам документальной проверки (в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения уведомления налогоплательщику).

Налоговый орган не позднее трех рабочих дней со дня исполнения налогового обязательства осуществляет снятие ИП с регистрационного учета в качестве ИП.

Кроме того, статьей 37-2 НК, предусмотрена ликвидация ИП по результатам аудиторского заключения по налогам, то есть, на основании заключений, составленных аудиторскими организациями.

При этом, ИП должен одновременно соответствовать следующим условиям:

1) общая сумма совокупных годовых доходов с учетом корректировок за период срока исковой давности, установленного статьей 46 НК (5 лет), составляет не более 120 000-кратного месячного расчетного показателя (в 2017 г. – 272 280 000 тенге);

2) имеют в наличии аудиторское заключение по налогам, составленное аудиторской организацией не более чем за двадцать календарных дней до даты предоставления в налоговый орган налогового заявления о прекращении деятельности.

Если ИП соответствует таким условиям, то он представляет в налоговый орган по месту своего нахождения:

1. Налоговое заявление о прекращении деятельности;

2. Налоговое заявление о снятии с регистрационного учета по отдельным видам деятельности при наличии такого учета;

3. Ликвидационную налоговую отчетность;

4. Аудиторское заключение по налогам, составленное аудиторской организацией;

5. Налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при наличии).

Налоговый орган не позднее десяти рабочих дней со дня получения таких документов, осуществляет камеральный контроль. В случае выявления налоговыми органами нарушений по результатам камерального контроля ИП вручается уведомление об устранении нарушений, при этом уплата задолженности производится налогоплательщиком не позднее десяти календарных дней со дня исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

В случаях неисполнения уведомления и (или) несогласия налоговых органов с пояснениями, представленными налогоплательщиком, в отношении ликвидируемого ИП, налоговым органом проводится документальная налоговая проверка по фактам и обстоятельствам, выявленным в отношении такого налогоплательщика, которые послужили основанием для назначения данной проверки.

Налоговое обязательство ликвидируемого ИП считается исполненным после осуществления камерального контроля при условии отсутствия или погашения задолженности, устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в полном объеме. Датой снятия ИП с регистрационного учета в налоговом органе является дата исполнения налогового обязательства, где, налоговый орган не позднее трех рабочих дней с такой даты принимает решение о снятии ИП с регистрационного учета.

С формами вышеуказанных заявлений налогоплательщик может ознакомиться на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz / Законодательство РК / Нормативные правовые акты.