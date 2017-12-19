Как преобразится Шымкент к Новому году

Тёплая погода, пришедшая в Южный Казахстан, не позволяет строить ледовые городки, но городская администрация обещает порадовать шымкентцев сказочными персонажами, иллюминацией и светящимися шарами.

Начало праздничного мероприятия на площади Аль-Фараби в 17:00.

Елочные игрушки, снежные барсы, семейство оленей, снежинки, «подарки» — всего на улицах города появится 201 элемент малых архитектурных форм.

Украсят город и разнообразные светодиодные предметы: панно, коридор, и конечно, елки. Всего власти установят три основные елки, и несколько ёлок из мишуры и световых элементов. А на деревьях появятся светодиодные сосульки.

Напомним, в 2015 году по инициативе градоначальника деньги на новогоднее оформление были направлены на помощь детям-сиротам и их опекунам. Городские власти не оставили без внимания малоимущих и в 2016 году. А средства на новогоднее убранство выделили предприниматели Шымкента.

К слову, в Астане главную елку зажгли еще 18 декабря. Главная елка столицы расположилась на территории выставочного комплекса EXPO-2017.