Куда пошли деньги из бюджета ЮКО

На прошедшей очередной восемнадцатой сессии Южно-Казахстанского областного маслихата общий объем областного бюджета на 2018 год был утвержден в размере 447,7 млрд. тенге. По сравнению с прошедшим годом эта цифра увеличилась на 32,3 млрд. тенге.

Об этом выступая с докладом перед областными депутатами по вопросу областного бюджета на 2018-2020 годы сообщил руководитель управления и бюджетного планирования Арман Сабитов.

По его словам, большая часть бюджета области направлена на социальную сферу. В частности, в сферу образования рассмотрено выделение 42,9 млрд. тенге, в сферу здравоохранения – 19,5 млрд. тенге, на социальную поддержку населения направлено 6,9 млрд. тенге.

На сферу культуры и спорта выделено 17,9 млрд. тенге, для реализации 33 проектов с целью обеспечения населения чистой питьевой водой рассмотрено 6,0 млрд. тенге. В результате, планируется запустить 16 проектов, обеспечить водой 13 населенных пунктов, а также довести общее количество обеспеченных питьевой водой населенных пунктов до 636-ти.

Вместе с этим, руководитель управления отметил, что для строительства 77 объектов в жилищную сферу будет направлено 25,6 млрд. тенге, в результате введут в эксплуатацию 72 дома на 3 434 квартир, с общей площадью 208,6 тыс. кв. метров.

«На строительство 20-ти объектов в сфере инженерно-коммуникационной инфраструктуры рассмотрено 1,9 млрд. тенге, планируется запустить 16 объектов. В целях обеспечения населения голубым топливом для строительства 67-ми объектов рассмотрено выделение 14,4 млрд. тенге. В результате, газом обеспечат 64 844 жителей 28 населенных пунктов, количество населенных пунктов достигнет 372. Кроме того, в направлении электроэнергии рассмотрено выделение 2,9 млрд. тенге для строительства 12 объектов, в результате 16 населенных пунктов обеспечат качественной электрической энергией», — сказал А. Сабитов.

Помимо этого, в работе сессии депутаты маслихата заслушали отчет начальника местной полицейской службы ЮКО, полковника полиции А. Сейдуалиева о проделанной работе по итогам 10 месяцев текущего года.

В своем докладе, полковник полиции отметил, что в целом за 10 месяцев текущего года подразделениями службы местной полиции на территории области реализован ряд конкретных мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности. В результате этого в регионе удалось снизить количество преступлений на 12,9%.

Среди них, количество особо тяжких преступлений сократилось на 6,8%, тяжкие преступления – на 8,3%, грабежи – на 9,7%, шантаж – на 15,1%, насилие – на 21,5%, хулиганство – на 33,3%, хищение чужого имущества – на 11,6%.

Избранники народа положительно оценили проделанную работу службы местной полиции и подчеркнули о необходимости совершенствовать задачи по охране общественного порядка, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности на дорогах, противодействий бытовому насилию.

Внимательно заслушав все 20 вопросов, рассмотренных на заседании, аким области Ж. Туймебаев выразил благодарность депутатам, которые активно обсуждают вопросы, влияющие на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в регионе, и активно участвуют в развитии области.

«В ходе формирования бюджета особое внимание было сосредоточено на актуальных проблемах, которые необходимо решить в первую очередь. В следующем году начнется строительство 320 социальных объектов. В настоящее время ведется строительство 61 учебного заведения на сумму 10,5 млрд. тенге, будет введено 46, в том числе будет решена проблема 9 аварийных и 5 трехсменных школ. Кроме того, в следующем году решиться вопрос 37 медицинских пунктов. Также, в целях 100% обеспечения медицинских организаций компьютерным оборудованием планируется выделить 1,9 млрд. тенге. На развитие предпринимательства предусматривается 7,9 млрд тенге», — сказал глава региона.

Более того, аким области отметил, что на поддержку сельского хозяйства предусмотрено 25 млрд. тенге, в том числе 22,4 млрд. тенге будут направлены в направлении субсидирования. Вместе с тем, в следующем году экономический рост региона планируется довести до 2,5%.

В ходе сессии депутаты областного маслихата, по случаю 20-летия Астаны выразили благодарность главе региона Ж. Туймебаеву за вклад в формирование, а также за экономическое и архитектурное развитие столицы и повышения авторитета страны на международной арене.

Помимо этого, за вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие области, депутат областного маслихата Нуралы Абишев был награжден нагрудным знаком «Еңбек даңқы». Также за выдающийся вклад в развитие региона и активное участие в общественной жизни, главный инспектор отдела постоянных комиссий аппарата областного маслихата Баян Утемалиева награждена почетной грамотой Южно-Казахстанской области.

Пресс-служба акима ЮКО