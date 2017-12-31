Лучшие скидки года дарит в Шымкенте Шубамания

На радость модницам и любителям изделий из качественного меха в Шымкенте продолжается Шубамания. Подходящую шубку на уникальной выставке может найти даже самый привередливый покупатель, настолько многообразен и хорош ассортимент моделей. А в последние дни перед Новым годом меховая ярмарка предлагает еще и праздничные скидки!

3000 меховых изделий: норка, мутон, каракуль, песец, чернобурка. Продавцы-консультанты «Шубамании» подскажут и подберут изделие исключительно для Вас. На все модели — новогодние скидки.

Айжамал Исмаилова, покупатель: «Я сегодня увидела скидки в Шубамании, зашла и мне приглянулась эта — финская норка. Понравился и цвет. Качество отличное, она легкая и в ней очень удобно».

Шубамания предлагает не греться мыслями о приобретении заветной шубы, а купить её. Впрочем, здесь можно приобрести не только шубы. Самые последние новинки — кожаные пальто с меховым воротником и мехом внутри. По словам продавцов — они адаптированы под наш южный климат.

Татьяна Кирьянова, продавец-консультант: «В преддверии Нового года мы своим покупателям предоставляем новогодние скидки. Шубаманию отличает то, что у нас очень хорошее качество. У нас есть мех как российский, так и аукционный: норочка скандинавская, финская, норвежская. Все зависит от моделей, от сорта норки».

Купив норковую шубу или любую другую натуральную, вы всегда будете выглядеть неотразимо. Независимо от веяний непостоянной моды, шуба всегда будет в тренде.

Спешите приобрести шубу в Шубамании по выгодной цене по адресу: Темирлановское шоссе 19, за торговым комплексом Аль-Фараби. Ориентир: мебельные павильоны.

Зарина Шарипова

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