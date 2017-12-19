На 1 декабря численность малообеспеченных граждан в ЮКО составила 681 человек

По состоянию на 1 декабря 2017 года численность малообеспеченных граждан в ЮКО уменьшилась на 23,1% и составила 681 человек или 0,02 % от населения области, отмечено в отчете о проделанной работе в сфере социальной защиты населения ЮКО на официальном сайте акима области.

За 2017 год адресную социальную помощь получили 1106 граждан на 30597,4 тыс. тенге, что в сравнении с соответствующим периодом 2016 года на 390 человек и 653,1 тыс. тенге меньше.

Пособия детям до 18 лет получили 240522 детей в сумме 5016035,7 тыс. тенге, что в сравнении с соответствующим периодом 2016 года на 19650 человек и 471120,9 тыс. тенге меньше.

Жилищная помощь выплачена 4958 семьям на сумму 164588,0 тыс. тенге, что в сравнении с соответствующим периодом 2016 года меньше на 1062 семьи.

Среднедушевой совокупный доход малообеспеченных граждан составил 5535 тенге.