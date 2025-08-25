Ко Дню Конституции шымкентцам будет оказана единовременная помощь

К 30-летию Конституции Казахстана в Шымкенте назначена специальная социальная помощь. По решению местного уполномоченного органа, социально уязвимым категориям населения будет выплачена единовременная денежная помощь.

Поддержка реализуется в соответствии с «Правилами оказания социальной помощи в городе Шымкент».

Улдана Бекбау, главный специалист управления занятости и социальной защиты г. Шымкент: «Согласно спискам управления образования, 673 детям-сиротам, оставшимся без родительской опеки, будет выплачено по 20 МРП — это 78 640 тенге. Также будет выплата семьям с детьми-инвалидами по данным ЦОН — по 5 МРП. Всего в список включены 8123 ребёнка».

Отметим, на помощь детям-сиротам предусмотрено 52 миллиона тенге, а на поддержку детей с ограниченными возможностями до 18 лет — 156 миллионов. Средства будут автоматически перечислены на банковские счета родителей или официальных опекунов.

Улдана Бекбау, главный специалист управления занятости и социальной защиты г. Шымкент: «Мы проверяем списки через информационные системы, после чего проводим выплаты. Обращаться никуда не нужно — всё делается автоматически, деньги поступают на счёт, которым семьи уже пользуются».

Если семья временно зарегистрирована в другом городе или только недавно переехала в Шымкент, получатель может не попасть в автоматическую базу. В связи с этим семьям с детьми с особыми потребностями, переехавшим в Шымкент, рекомендуется проверить свою регистрацию в базе получателей государственных пенсионных выплат.