Нацбанк РК выпустил монеты «Шашу» — добрый знак, приносящий удачу

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение памятные монеты «Шашу» из серии «Обряды, национальные игры Казахстана» номиналом 500 и 100 тенге, передает пресс-служба НБ РК.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части на орнаментальном фоне изображен герб Республики Казахстан. В нижней части расположено число («500» на серебряной монете, «100» на монете из сплава нейзильбер) и надпись «тенге», обозначающие номинал монеты. В левом и правом секторах зеркально изображены элементы национального орнамента. По окружности нанесена надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на казахском языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке.

«Шашу – обряд осыпания. Суть обряда в том, что людей, в честь которых устроено празднование сватовства, свадьбы или другого значительного события, осыпают конфетами и монетами. Считается, что это добрый знак, приносящий удачу», — комментирует монеты пресс-служба.

На оборотной стороне (реверсе) монет запечатлен эпизод национального обряда шашу и товарный знак Казахстанского монетного двора. В верхней части по окружности расположена надпись «ШАШУ», число «2017», обозначающее год чеканки. На серебряной монете имеется надпись «Ag 925 24g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.

Изображения и надписи на лицевых и оборотных сторонах монет рельефные, по окружности — выступающий кант. Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены:

— из серебра 925 пробы, масса — 24 грамма, диаметр — 37 миллиметров, качество изготовления — «proof», максимальный тираж — 3 тысячи штук;

— из сплава «нейзильбер», диаметр — 31 миллиметр, масса — 11,17 грамма, тираж — 10 тысяч штук.

Памятные монеты «proof»-качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанком РК на государственном, русском и английском языках.

Памятные монеты из сплава нейзильбер изготовлены в улучшенном качестве и упакованы для продажи в специальную полиграфическую упаковку.

Памятные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.