Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 декабря 2017 года опубликовал РГП «Казгидромет».
На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге и юго-востоке республики, с прохождением фронтальных разделов, местами ожидаются осадки. Местами ожидается туман, на юге, юго-востоке гололед, усиление ветра.
В Алматинской области — в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами туман.
В Южно-Казахстанской области местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Аналогичное штормовое предупреждение для южноказахстанцев распространила и оперативная служба ДЧС ЮКО.
В Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области гололед.
В Шымкенте 20 декабря температура воздуха начнет стремиться к нулю. Синоптики прогнозируют днем 2-4 градуса тепла, ночью до минус четырех. Вероятность осадков составляет всего 10%, однако весь день ожидается пасмурная погода. Небольшой ветер в Шымкенте — до шести метров в секунду, влажность воздуха 92%.
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2 Комментариев Включено "Новая рабочая неделя в Шымкенте начнется с понижения температуры"