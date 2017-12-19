Новая рабочая неделя в Шымкенте начнется с понижения температуры

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 декабря 2017 года опубликовал РГП «Казгидромет».

На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге и юго-востоке республики, с прохождением фронтальных разделов, местами ожидаются осадки. Местами ожидается туман, на юге, юго-востоке гололед, усиление ветра.

В Алматинской области — в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами туман.

В Южно-Казахстанской области местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Аналогичное штормовое предупреждение для южноказахстанцев распространила и оперативная служба ДЧС ЮКО.

В Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области гололед.

В Шымкенте 20 декабря температура воздуха начнет стремиться к нулю. Синоптики прогнозируют днем 2-4 градуса тепла, ночью до минус четырех. Вероятность осадков составляет всего 10%, однако весь день ожидается пасмурная погода. Небольшой ветер в Шымкенте — до шести метров в секунду, влажность воздуха 92%.