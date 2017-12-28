О сильном тумане в ЮКО предупредили спасатели

О сильном тумане в ЮКО предупредили синоптики. Штормовое предупреждение о сильном тумане в Южно-Казахстанской области распространила оперативная служба ДЧС ЮКО.

В последние дни в большинстве областей Казахстана наблюдалась аномально тёплая погода, пишет РГП «Казгидромет». Температура воздуха превышала обычную для данного периода на 3…8°С, а в центральных и восточных областях на 10…17°С.

В конце рабочей недели сначала южный, а затем северо-западный циклоны, принесут снегопады, метели и ветер скоростью 15-20, с порывами 23-28 м/с в большинство областей республики. Температура воздуха по всей территории Казахстана понизится и станет похожей на декабрьскую.

Так же специалисты предупреждают об опасности поездок в горы. В связи с выпадением сильных осадков и неусточивым состоянием снежного покрова в хребте Таласский Алатау (Южно-Казахстанская и Жамбылская области) в период 27-28 декабря ожидается сход снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, напоминают спасатели.

К слову, об открытии участка автодороги Алматы-Ташкент-Термез от 593 км (границы Жамбылского обл.) до 665 км (село Машат) спасатели пока не сообщают. Трасса была закрыта 27 декабря с 02:30 в связи с ухудшением погодных условий (из-за бурана, снега, нулевой видимости). Теперь к неблагоприятным метеоусловиям прибавился туман.

28 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут осадки в виде снега, лишь на юге и юго-западе республики ожидается погода без осадков. На большей части территорий ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, гололед, ветер 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усилится ветер 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидается туман, метель, гололед, усилится ветер 15-20 м/с. В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, метель, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, гололед. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Мангистауской области местами усилится ветер 15- 20м/с.