Открытия года в Шымкентской БСМП: главврач и больница

Как бы некоторые из нас не открещивались от недавнего советского прошлого, все равно многие традиции из той поры по-прежнему живы. Одна из них – приурочивать к праздничным датам открытие новых объектов. Так произошло и у нас, когда ко Дню Первого Президента Республики Казахстан в Шымкенте открыли приемно-диагностический, реанимационно-операционный корпус городской больницы скорой медицинской помощи (ШГ БСМП).

Новый корпус

Это очень значимое, радостное и долгожданное событие не только для медиков Южного Казахстана, но и многих жителей области. В церемонии открытия медицинского учреждения принял участие аким области Жансеит Туймебаев. Он поздравил всех работников сферы здравоохранения с праздником и подарил коллективу учреждения новый автомобиль скорой помощи.

«Новый корпус оснащен современным медицинским оборудованием и медицинскими приборами для предоставления качественной, высокотехнологичной медицинской помощи пациентам, – сказал Жансеит Кансеитович. – С 2013 года в больнице проводят высокотехнологичные операции на сосудах головного мозга и сонных артериях при инсульте. С тех пор выполнено 630 операций. Кроме того, на базе городской больницы скорой медицинской помощи выполнено 90 операций по трансплантации почек и 13 операций по трансплантации печени».

Всего в ШГ БСМП работают более тысячи врачей. Сюда ежедневно за помощью обращаются 200-250 человек, из них в среднем госпитализируют порядка 70-90 пациентов.

Новый корпус больницы строился в течение двух лет. По словам главы региона на это было выделено около 4 миллиардов тенге. На первом этаже здания расположены приемная и лабораторно-диагностическое отделение, на втором этаже – палаты и отделение реанимации на 18 коек, а на третьем этаже – отделение хирургии, состоящее из семи блоков, а также отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии с трансплантацией почек и печени. Для пациентов предусмотрено 45 коек.

Напомним, что Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи – это современное многопрофильное лечебное учреждение, которое оказывает круглосуточную экстренную стационарную специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь взрослому населению города Шымкента и области. В больницу на «Скорых» привозят самых тяжелых больных, которые поступают сюда с огнестрельными, ножевыми ранениями, жертвы дорожно-транспортных происшествий.

Это медицинское учреждение известно в республике и тем, что здесь планомерно внедряются инновационные и высокотехнологичные методы. Во многом это заслуга руководителя ШГ БСМП, ее главного врача, доктора медицинских наук Мяди Бигалиева. Раньше больница была рассчитана на 450 коек. По признанию Мяди Хожаевича, в больнице давно стало просто тесно. «В том старом здании мы в двух блоках оперировали, иногда создавалось затруднение, даже очереди появлялись, потому что наплыв больных очень большой, – сказал главврач в день открытия нового корпуса больницы. – А эти современные операционные блоки, которые вы видели, например, нейрохирурги, у них свой операционный блок будет, травматологи – своя операционная, хирурги – своя, гинекологи – своя. По специальностям разделены. Поэтому больница соответствует современным требованиям».

Главврач

В профессиональном плане уходящий год для Мяди Бигалиева оказался весьма насыщенным, продуктивным.

Во-первых, конечно же, открытие нового корпуса больницы.

Во-вторых, пусть не столь быстро, как хотелось бы, но стараниями Мяди Бигалиева и его коллег продвигается-таки в Казахстане тема трансплантации органов, тема донорства. Южно-Казахстанская область стоит на втором месте в стране (на первом Алматы) по числу нуждающихся в трансплантации органов. Лишь один пример, в настоящее время в ЮКО на учете состоит более 500 человек с печеночной недостаточностью, и часть из них нуждается в наиболее радикальном способе лечения – трансплантации печени. Согласно статистике сегодня в Казахстане 80% органов для пересадки берутся у родственников пациентов, и лишь 20% – посмертно у доноров, скончавшихся в результате остановки работы головного мозга. Такое положение не может удовлетворять ни пациентов, ни медиков. В идеале должно быть 50 на 50. Пока же страна испытывает дефицит донорских органов для трансплантации.

Совсем не случайно, что именно на базе ШГ БСМП недавно прошел семинар-совещание, организованный Министерством здравоохранения РК на тему «Вопросы трансплантационной координации и развития посмертного органного донорства в Республике Казахстан». Примечательно, что в работе совещания приняли участие не только медики: нефрологи, гепатологи, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, но и представители духовенства. Им врачи отводят роль главных «пропагандистов», способных убедить людей в допустимости, необходимости, уместности использования органов их умерших родственников для донорства. В Южном Казахстане уже есть случай, правда, он пока единственный, когда один из жителей нашей области спас жизни четырех человек. После его смерти его почки (с согласия родственников) были пересажены двум южноказахстанцам, печень – алматинцу, сердце – астанчанину. Это пока единственный факт посмертного донорства в нашей стране. Если уместно так сказать, то у нас больше распространено донорство органов от живых родственников. Благодаря этому в ШГ БСМП проведено около ста операций по трансплантации почки. 13 пациентам пересадили печень.

Раньше, в период апробации, подобные операции проводились при участии южнокорейских и белорусских врачей. Сегодня такие сложные операции стали обычной практикой для врачей ШГ БСМП. Более того – команда Мяди Хожаевича может провести мастер-классы коллегам со всех регионов республики.

Многим землякам памятен поистине уникальный факт, когда несколько лет назад доктор Бигалиев вместе с кардиохирургами Шымкента провел операцию, в ходе которой больному одновременно были прооперированы сердце, печень и желчный пузырь…

Чем еще будет памятен 2017 год доктору Бигалиеву, так это тем, что Мяди Хожаевич стал членом Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. Почетный диплом ему вручили на конгрессе передовых специалистов в области хирургии печени и поджелудочной железы, который прошел в Санкт-Петербурге. Доктору наук Бигалиеву вручили диплом за лучшее проведение трансплантации. Мяди Хожаевич стал третьим в стране хирургом, удостоенным этой почетной награды. За многолетний плодотворный труд и выдающиеся заслуги в развитии здравоохранения биография Мяди Бигалиева была внесена в Книгу почетных граждан Казахстана.

Так держать, БСМП!

Подготовила Фарида Шарафутдинова